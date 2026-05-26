26 мая 2026 в 03:20

В России могут ввести штраф за принуждение к электронному голосованию

Депутат Исаков призвал штрафовать за принуждение к электронному голосованию

В России необходимо ввести штраф в размере 80 тыс. рублей за принуждение к электронному голосованию, заявил NEWS.ru депутат Госдумы от фракции КПРФ Владимир Исаков. По его мнению, дистанционный формат способен повлиять на прозрачность и легитимность избирательного процесса.

Сколько бы ни рассуждали про защищенность электронного голосования, не секрет, что многие работодатели принуждают своих сотрудников голосовать именно так. При такой системе легко контролировать голоса и при необходимости — и должных умениях — поменять итог. Поэтому при всем своем удобстве такой формат может влиять на безопасность, прозрачность и легитимность избирательного процесса. Предлагаем штрафовать на 80 тыс. рублей или исправительные работы за принуждение к дистанционному голосованию, — высказался Исаков.

Он подчеркнул, что граждане по-прежнему испытывают сильное недоверие к электронным технологиям и, учитывая многочисленные утечки персональных данных в интернет, это вполне объяснимо. По словам депутата, людям нужны честные выборы и они сами должны решать, как им голосовать.

Систему могут взломать? Могут. Украсть информацию могут? Могут. А это уже угрожает неприкосновенности частной жизни. Сфальсифицировать результаты могут? Вполне. К тому же наблюдатели, которые дежурят на офлайн-участках, не могут проверить в системе ДЭГ, все ли аккаунты, с которых подаются голоса, принадлежат реальным людям, не голосовал ли один и тот же человек несколько раз. Верят они в прозрачность такого формата — отлично. Не верят — никто не имеет права заставлять голосовать электронно. А кто попробует, пусть отвечает по УК РФ, — заключил Исаков.

Ранее Центризбирком России предупредил, что повторное голосование на одних и тех же выборах наказуемо. За такие действия, уточнили в ведомстве, предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность.

Максим Кирсанов
Дмитрий Новиков
