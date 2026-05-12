ЦИК России напомнил о штрафах и тюремных сроках за двойное голосование

Центризбирком России напомнил гражданам, что попытка проголосовать несколько раз на одних и тех же выборах строго карается законом. В ведомстве подчеркнули, что за такие действия предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность, сообщает ТАСС.

В качестве превентивной меры статьей 5.22 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях предусмотрена административная ответственность за участие в голосовании более одного раза в ходе одного и того же голосования, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния, а статьей 142.2 Уголовного кодекса Российской Федерации — уголовная ответственность, — напомнили в ЦИК.

Обычный штраф за лишний бюллетень составляет 30 тыс. рублей, но при повторном нарушении сумма значительно возрастает. Уголовное преследование начинается в случаях, когда человек пытается проголосовать более двух раз или использует чужие паспортные данные. За подобные махинации можно получить реальный срок лишения свободы до трех лет или крупный штраф до 300 тыс. рублей. Самое суровое наказание ждет группы лиц и недобросовестных членов комиссий, которым грозит до пяти лет тюрьмы.

Ранее глава ЦИК Элла Памфилова сообщала, что дистанционное электронное голосование развивается и набирает популярность среди российских избирателей, однако ЦИК не собирается отказываться от традиционных форм волеизъявления. По ее словам, ДЭГ будет развиваться наряду с традиционным голосованием на участках.