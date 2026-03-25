25 марта 2026 в 12:45

«Набирает популярность»: Памфилова об отказе от бумажных бюллетеней

Памфилова: ЦИК не собирается отказываться от традиционных голосований

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Дистанционное электронное голосование (ДЭГ) развивается и набирает популярность среди российских избирателей, однако ЦИК не собирается отказываться от традиционных форм волеизъявления, заявила председатель комиссии Элла Памфилова в итоговом докладе о работе ЦИК за 2021–2026 годы. По ее словам, ДЭГ будет развиваться наряду с традиционным голосованием на участках, чтобы у людей было больше возможностей выбора.

Этот наряду с традиционным голосованием дополнительный вид голосования все больше развивается и набирает популярность, но еще раз хочу подчеркнуть: никто не собирается взамен вводить ДЭГ, — сказала она.

Глава ЦИК также отметила, что за пять лет работы ее ведомство сформировало разветвленную и многоуровневую систему общественного контроля за выборами. Благодаря этому в России стало возможно возвращение досрочных голосований, которые раньше вызывали множество нареканий.

Ранее Памфилова заявляла, что ЦИК России за последние пять лет научилась работать на опережение, несмотря на турбулентное время. По ее словам, это качество стало главным достижением государственного органа.

ЦИК
Элла Памфилова
голосования
ДЭГ
Актер Котрелев ушел из жизни в возрасте 49 лет
После крушения вертолета в Приамурье завели дело о подделке номера
Садовод рассказала, какие цветы лучше высадить до апреля 2026 года
Погода в Москве в четверг, 26 марта: ждать ли жары и сильных ливней
«Звоните своей бабушке»: Макгрегор возвращается в UFC спустя пять лет
Налет на Кронштадт, теракт на Кубани, 600 БПЛА: как ВСУ атакуют РФ 25 марта
Что известно о методах «лечения» в скандальном рехабе «Свобода»
Спрос на российские энергоресурсы взлетел в Юго-Восточной Азии
Что известно о пожаре в одном из жилых домов Астрахани
Что известно о первой попытке Израиля бомбить порты в Каспийском море
Звезда сериала «Постучись в мою дверь» даст показания по делу о наркотиках
Нутрициолог назвала неочевидную причину развития морщин
VK, МФТИ и МГТУ имени Баумана подвели итоги «Технокубка»
Врач предупредил о неочевидной опасности зеленого чая
Матвиенко назвала вопрос, который больше не отпугивает аферистов с Украины
Зафиксирован массовый сбой на сайте налоговой службы
Что известно о расследовании убийства участника «Дома-2» Лукина
Warner Bros. сообщила хорошую новость для поклонников «Властелина колец»
Названо число поврежденных в Иране медицинских объектов
Европейские потребители газа травятся опасным канцерогеном
Дальше
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 7: кто снял маску 22 марта, кто остался
Больше никаких сухих булок: творожный кулич с кремом «Пломбир» — останется мягким даже на третий день
