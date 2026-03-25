«Набирает популярность»: Памфилова об отказе от бумажных бюллетеней Памфилова: ЦИК не собирается отказываться от традиционных голосований

Дистанционное электронное голосование (ДЭГ) развивается и набирает популярность среди российских избирателей, однако ЦИК не собирается отказываться от традиционных форм волеизъявления, заявила председатель комиссии Элла Памфилова в итоговом докладе о работе ЦИК за 2021–2026 годы. По ее словам, ДЭГ будет развиваться наряду с традиционным голосованием на участках, чтобы у людей было больше возможностей выбора.

Этот наряду с традиционным голосованием дополнительный вид голосования все больше развивается и набирает популярность, но еще раз хочу подчеркнуть: никто не собирается взамен вводить ДЭГ, — сказала она.

Глава ЦИК также отметила, что за пять лет работы ее ведомство сформировало разветвленную и многоуровневую систему общественного контроля за выборами. Благодаря этому в России стало возможно возвращение досрочных голосований, которые раньше вызывали множество нареканий.

Ранее Памфилова заявляла, что ЦИК России за последние пять лет научилась работать на опережение, несмотря на турбулентное время. По ее словам, это качество стало главным достижением государственного органа.