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15 июня 2026 в 12:54

«Не роптать»: в России анонсировали новые ограничения в работе интернета

Памфилова допустила проблемы с интернетом ради безопасности во время выборов

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru
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Перебои с интернетом и связью во время проведения выборов в регионах страны возможны, но они будут связаны с обеспечением безопасности, заявила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова на заседании комиссии, комментируя предстоящее онлайн-голосование. По ее словам, которые приводит ТАСС, нужно сравнивать невозможность зайти в интернет со спасенными жизнями людей.

Я считаю, что не надо роптать, потому что давайте поставим на чашу весов: ты не смог зайти в интернет или спасенные жизни людей. Проблемы со связью и интернетом будут в интересах обеспечения безопасности, — сказала Памфилова

Она подчеркнула, что избирательные комиссии уже научились проводить дистанционное электронное голосование даже в таких условиях. Глава ЦИК добавила, что на участках дополнительно установят точки Wi-Fi.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что выборы в Государственную думу — это важнейшее внутриполитическое событие для России Глава государства напомнил, что голосование в Госдуму пройдет в сентябре, передает пресс-служба Кремля.

Власть
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Элла Памфилова
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