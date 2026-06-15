«Не роптать»: в России анонсировали новые ограничения в работе интернета Памфилова допустила проблемы с интернетом ради безопасности во время выборов

Перебои с интернетом и связью во время проведения выборов в регионах страны возможны, но они будут связаны с обеспечением безопасности, заявила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова на заседании комиссии, комментируя предстоящее онлайн-голосование. По ее словам, которые приводит ТАСС, нужно сравнивать невозможность зайти в интернет со спасенными жизнями людей.

Я считаю, что не надо роптать, потому что давайте поставим на чашу весов: ты не смог зайти в интернет или спасенные жизни людей. Проблемы со связью и интернетом будут в интересах обеспечения безопасности, — сказала Памфилова

Она подчеркнула, что избирательные комиссии уже научились проводить дистанционное электронное голосование даже в таких условиях. Глава ЦИК добавила, что на участках дополнительно установят точки Wi-Fi.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что выборы в Государственную думу — это важнейшее внутриполитическое событие для России Глава государства напомнил, что голосование в Госдуму пройдет в сентябре, передает пресс-служба Кремля.