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15 июня 2026 в 13:47

В Госдуме ответили, как добиться пересмотра сроков капремонта

Депутат Якубовский: для пересмотра сроков капремонта нужно обследование дома

Капитальный ремонт многоквартирного дома Капитальный ремонт многоквартирного дома Фото: Максим Богодвид/РИА Новости
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Для пересмотра сроков капитального ремонта понадобится обследование дома, рассказал RT член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский. Он отметил, что после этого вопрос будут обсуждать собственники жилья.

Именно технические документы, а не просто жалобы имеют ключевое значение для пересмотра сроков. Дальше вопрос может быть вынесен на общее собрание собственников. Жители вправе принять решение о проведении капитального ремонта, определить перечень необходимых работ, их стоимость, сроки и источники финансирования, — рассказал Якубовский.

Депутат подчеркнул, что, если фонд капремонта формируется на специальном счете, дом может организовать работы раньше срока, указанного в региональной программе. По его словам, если дом формирует фонд у регионального оператора, нужно добиваться внесения изменений в краткосрочный план или региональную программу.

Ранее депутат Госдумы Дмитрий Свищев рассказал, что собственники жилья в некоторых случаях освобождаются от уплаты взносов на капитальный ремонт. По его словам, платить не нужно, если многоквартирный дом признан аварийным и подлежащим сносу либо если участок под ним изымается под застройку вместе со всеми помещениями.

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