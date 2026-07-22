Иркутский Минтранс рассказал о ремонте дороги в Казачинско-Ленском районе Иркутский Минтранс: дорогу в Казачинско-Ленском районе сделают в 2027 году

В Казачинско-Ленском районе Иркутской области в 2027 году завершится капитальный ремонт дороги между поселками Магистральный и Окунайский, пишет Angarsky со ссылкой на Минтранс региона. В ведомстве ответили на жалобу местного жителя, который обратился к губернатору Игорю Кобзеву.

Выделили большую сумму денег на капитальный ремонт. Этот ремонт кто-нибудь контролирует? Мы здесь все лето ездим и первую неделю видели, что работают, а потом все исчезли! Сроки реализации данного проекта есть? — высказался мужчина.

В ответ на жалобу Минтранс сообщил, что министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области Максим Лобанов недавно лично проверил ход работ. Подрядчику дали все необходимые поручения для завершения капремонта в следующем году.

Ранее сотрудники дорожной службы Иркутской области заявили, что перекопанный участок дороги в селе Хомутово приведут в порядок в ближайшее время. Специалисты ответили на жалобу местных жителей. Одна из сельчанок отметила, что весной часть дороги перерыли над водосточной трубой и там образовались ямы.