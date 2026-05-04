В Госдуме озвучили, когда россиянам можно не платить за капремонт

Депутат Свищев: взносы на капремонт можно не платить, если дом признан аварийным

Собственники жилья в некоторых случаях освобождаются от уплаты взносов на капитальный ремонт, заявил в беседе с РИА Новости депутат Госдумы Дмитрий Свищев (ЛДПР). По его словам, платить не нужно, если многоквартирный дом признан аварийным и подлежащим сносу либо если участок под ним изымается под застройку вместе со всеми помещениями.

Взносы на капитальный ремонт не нужно платить, если многоквартирный дом признан аварийным и подлежащим сносу, принято решение об изъятии земельного участка под застройку со всеми жилыми помещениями в нем, — сказал Свищев.

Парламентарий также отметил, что еще одно основание для освобождения — отсутствие дома в региональной программе капремонта. Такое случается редко, например, с некоторыми объектами культурного наследия, чей ремонт финансируется из иных источников.

Ранее общественный деятель и эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь обратил внимание, что пенсионеры могут получить компенсацию за капитальный ремонт, что является одной из самых востребованных мер поддержки со стороны государства. По его словам, при оплате коммунальных услуг стоит помнить о разнице между льготой и субсидией, где первая связана со статусом, а вторая зависит от дохода.

Игромания, дочь, новые фильмы: как живет актер Дмитрий Паламарчук
Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая
Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
