04 мая 2026 в 06:25

Бойцы «Запада» стерли в пыль украинские пункты запуска БПЛА под Харьковом

Минобороны РФ: бойцы «Запада» уничтожили из «Ураганов» пункты запуска БПЛА ВСУ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Расчеты реактивных систем залпового огня «Ураган-1» 273-й артиллерийской бригады группировки войск «Запад» успешно выполнили огневые задачи в Харьковской области, сообщили в Минобороны России. В результате удара уничтожен пункт управления тяжелыми беспилотниками и гексакоптерами противника, а также сорвана доставка боеприпасов, материальных средств и продовольствия украинским подразделениям.

Расчеты РСЗО «Ураган-1» <…> при выполнении огневых задач сорвали подвоз боеприпасов, материальных средств и продуктов питания для подразделений ВСУ, а также уничтожили пункт управления тяжелыми БПЛА и гексакоптерами противника в зоне проведения СВО в Харьковской области, — говорится в сообщении военного ведомства.

По данным Минобороны, воздушная разведка обнаружила значительное скопление живой силы и техники ВСУ. Координаты целей были оперативно переданы на командный пункт артиллерии.

Залп 220-мм реактивными снарядами был нанесен с высокой точностью на дистанции в несколько десятков километров. Корректировка огня велась в реальном времени с помощью беспилотных летательных аппаратов. Все выявленные цели уничтожены.

Ранее старший оператор разведывательного беспилотника Supercam S350 с позывным Сенсей рассказал, что подразделения ВСУ на Сумском направлении ведут себя нагло и почти не скрывают свои позиции. По его словам, противник часто переводит личный состав на одно место. Именно поэтому находить пункты украинской армии не так и сложно.

