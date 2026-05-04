Рэпера OG Buda оштрафовали из-за спорного текста в песнях Приставы взыскали штраф с рэпера OG Buda за пропаганду наркотиков в треках

Судебные приставы принудительно взыскали с рэп-исполнителя Григория Ляхова (OG Buda) административный штраф в размере 50 тыс. рублей. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы исполнительного производства, основанием для наказания послужила пропаганда наркотических средств, выявленная в одном клипе и четырех треках музыканта.

Сначала суд назначил OG Buda штраф за нарушение законодательства о запрете пропаганды наркотиков. Поскольку добровольно рэпер его не оплатил, дело передали судебным приставам, которые принудительно взыскали сумму.

По данным на 4 мая, задолженность у Ляхова отсутствует. В судебных документах указано, что 27 апреля вынесено постановление об окончании исполнительного производства — долг погашен полностью.

