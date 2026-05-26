Названо несколько способов проецировать уверенность с помощью языка тела

Улыбка и ровная осанка придают человеку более уверенный и привлекательный вид, заявила NEWS.ru певица и актриса Алла Рид. По ее словам, сгорбленная спина и опущенный подбородок свидетельствуют о нерешительности человека.

Язык тела создает 90% первого впечатления. Он отражает внутреннюю уверенность человека в себе. Если вам нужно создать убедительный образ, обязательно воспользуйтесь помощью некоторых невербальных сигналов своего тела. Улыбка — один из самых сильных невербальных жестов. Она не только создает образ уверенного человека, но и делает вас таковым в реальности. Если ваша спина прямая, плечи отведены назад, а край подбородка немного приподнят — прекрасно. Окружающие люди часто оценивают не отдельные элементы в образе, а положение тела человека в целом, — поделилась Рид.

Она подчеркнула, что в процессе улыбки мозг получает соответствующий сигнал, который приводит к расслаблению организма. В то же время, по словам певицы, открытые ладони, обращенные к аудитории, являются индикатором искренности.

Обращайте внимание на положение рук — они не должны быть скрещенными. Также не стоит отводить их за спину. Самый лучший вариант — когда руки выглядят спокойными и расслабленными, располагаясь вдоль тела или слегка переплетаясь пальцами на уровне живота. Это положение человека, который уверен в себе и владеет ситуацией. «Красные флаги» — сгорбленная спина, поникшие плечи и опущенный подбородок. Так выглядит портрет нерешительной и зажатой личности, — заключила Рид.

