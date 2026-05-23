23 мая 2026 в 23:35

Возвращение на сцену, конкуренты, пластика: как живет певица Zivert

Певица Zivert (Юлия Зиверт)
Певица Zivert (настоящее имя — Юлия Зиверт) продолжает творческую деятельность в России. Что она говорит о своем возвращении на сцену и конкуренции в музыкальной индустрии?

Возвращение на сцену

Zivert призналась, что рада своему возвращению на сцену. Артистка поделилась, что скучала по светской суете и живому общению.

«Мне захотелось вернуться в этот оборот. <...> Я очень соскучилась по движению. Кстати, очень в тему называется в этом году премия („Премия Муз-ТВ — 2026. Движение“. — NEWS.ru). [Соскучилась] по вот этому какому-то движняку общему. Шла сюда и, честно говоря, так волновалась тут сидеть под камерами, я в последнее время нечасто это делаю. А сейчас сижу: так хорошо!» — рассказала артистка.

Zivert вернулась к творческой деятельности после длительного перерыва из-за проблем со здоровьем. Артистка прокомментировала свое возвращение, отметив пользу перерыва для переоценки жизни и баланса. Это был второй перерыв певицы за карьеру.

Конкуренция в индустрии

Конкуренция между артистами в российском музыкальном пространстве сменилась противостоянием с искусственным интеллектом, заявила Zivert. Она добавила, что треки, созданные ИИ, уже занимают первые строчки чартов.

«Уже большое количество треков, спетых искусственным интеллектом, сидит на первых строчках чартов, и это, конечно, такое себе. Интересно: раньше у нас была конкуренция между собой, теперь — борьба с машинами. Все, как предсказывали фильмы», — рассказала она.

Отвечая на вопрос, есть ли стратегия для этой борьбы, артистка призналась, что у нее таковой нет. По ее словам, музыканты движутся по тому же направлению, по которому всегда шли вперед.

Zivert отметила, что главное — делать все как раньше, с душой. Артистка подчеркнула, что у искусственного интеллекта, разумеется, огромная библиотека всевозможных мелодий, семплов, голосов, звуков, но у него нет самого главного — души.

Пластические операции

Zivert призналась, что никогда не делала пластических операций, поскольку боится потерять выразительную и активную мимику. Знаменитость отметила, что это отличительная черта ее образа.

«Пока я не хотела бы делать пластику. Но, может быть, и я приду к тому, что захочу себе что-то подтянуть, но сделать это деликатно и естественно. Никакой особой косметикой я не пользуюсь, у меня нет ни одного „укола красоты“. Я очень боюсь переборщить с этим, потому что иначе я потеряю свою мимику. Это моя отличительная черта, я активно пользуюсь мимикой на концертах. Не хочу, чтобы она у меня застыла», — поделилась Zivert.

«Захват» поселка

Zivert в ответ на обвинения соседей по элитному подмосковному поселку в самозахвате земель заявила корреспонденту NEWS.ru, что вообще не проживает на той территории. Артистка выразила сожаление, что у некоторых людей внутренний мир устроен таким образом, что они выдвигают подобные претензии.

«Каждый живет в меру своей осознанности и того, как у него выстроен внутренний его мир. Вот поэтому жалко, что у кого-то он вот такой. Я, мало того, вам скажу: я там не живу», — сказала она.

