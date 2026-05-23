Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
23 мая 2026 в 23:45

Студенты колледжа прикрывали собой девушек во время удара БПЛА в ЛНР

Фото: Социальные сети
Подписывайтесь на нас в MAX

Студенты педагогического колледжа в Старобельске Луганской Народной Республики старались прикрыть собой девушек во время атаки беспилотников, рассказала ТАСС пострадавшая 15-летняя девушка Мария М. По ее словам, после атаки студенты выбегали из разрушенного общежития и пытались укрыться от осколков.

Мы реально прятались под деревья, мы пытались как-то накрыть себя, то есть мы как-то ноги пытались закопать, чтобы осколками не посекло, но все равно не помогало. Мальчики хорошо помогали нам, нас прикрывали, то есть девочкам они помогали, — рассказала девушка.

Она упомянула одного из студентов, Максима Б. Тот, несмотря на ранения, помогал другим выбраться и спускал девушек с забора. После того как подростки покинули разрушенное здание, они направились в ближайший жилой дом.

Мы забежали, все в копоти, все в крови, нам люди помогали умыться, поили водой, — вспоминает Мария.

Позже пострадавших начали эвакуировать машины скорой помощи. После оказания первой помощи студентов доставили в больницу Старобельска.

Ранее украинский беспилотник ударил по центру Луганска после атаки на Старобельск, о чем сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник. По его словам, два человека получили ранения, им потребовалась помощь медиков.

Регионы
Россия
ЛНР
Луганск
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
США и Иран планируют объявить о соглашении в течение суток
Трамп почти договорился с Ираном
Канцероген или приправа: чем опасна соль, нужно ли отказаться. Советы врача
Бедное детство, дед-нацист, покупка спермы: за что Санду ненавидит Россию
В ЛНР объявили двухдневный траур после удара по колледжу в Старобельске
После атаки БПЛА на колледж в Старобельске в больницах остаются 10 человек
«Кровавый клоун»: в Киеве резко отреагировали на решение Зеленского
Студенты колледжа прикрывали собой девушек во время удара БПЛА в ЛНР
Возвращение на сцену, конкуренты, пластика: как живет певица Zivert
Число погибших в Старобельске резко выросло после разбора завалов
Ледяные глыбы заполонили улицы Белгорода
Фицо заявил о неготовности Украины к вступлению в ЕС
Аэропорт Нижнего Новгорода закрыли
«Сама призналась»: на Западе указали на проблему Каллас в диалоге с Москвой
«Нацисты показывают всеядность»: Мирошник об ударе по Луганску
Самый красивый туалет Норвегии закрыли
Студент рассказал подробности о первых ударах дронов по колледжу в ЛНР
Жители ЛНР почтили память жертв атаки на колледж в Старобельске
Ребенок получил пулевое ранение у Мариинского театра в Петербурге
Град размером с мячики для пинг-понга обрушился на Сыктывкар
Дальше
Самое популярное
Посадите в мае — в июне сад в нежно-розовых свечах. Многолетник цвета утренней зари для романтичных акцентов
Общество

Посадите в мае — в июне сад в нежно-розовых свечах. Многолетник цвета утренней зари для романтичных акцентов

Малосольные огурцы «Торопыжки»: с чесноком, укропом и перцем — готовы через 3 часа
Общество

Малосольные огурцы «Торопыжки»: с чесноком, укропом и перцем — готовы через 3 часа

«Останутся побирушками»: Жириновский назвал страну, которая разрушит НАТО
Общество

«Останутся побирушками»: Жириновский назвал страну, которая разрушит НАТО

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.