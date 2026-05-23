Студенты колледжа прикрывали собой девушек во время удара БПЛА в ЛНР

Студенты педагогического колледжа в Старобельске Луганской Народной Республики старались прикрыть собой девушек во время атаки беспилотников, рассказала ТАСС пострадавшая 15-летняя девушка Мария М. По ее словам, после атаки студенты выбегали из разрушенного общежития и пытались укрыться от осколков.

Мы реально прятались под деревья, мы пытались как-то накрыть себя, то есть мы как-то ноги пытались закопать, чтобы осколками не посекло, но все равно не помогало. Мальчики хорошо помогали нам, нас прикрывали, то есть девочкам они помогали, — рассказала девушка.

Она упомянула одного из студентов, Максима Б. Тот, несмотря на ранения, помогал другим выбраться и спускал девушек с забора. После того как подростки покинули разрушенное здание, они направились в ближайший жилой дом.

Мы забежали, все в копоти, все в крови, нам люди помогали умыться, поили водой, — вспоминает Мария.

Позже пострадавших начали эвакуировать машины скорой помощи. После оказания первой помощи студентов доставили в больницу Старобельска.

Ранее украинский беспилотник ударил по центру Луганска после атаки на Старобельск, о чем сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник. По его словам, два человека получили ранения, им потребовалась помощь медиков.