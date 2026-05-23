Самый красивый туалет Норвегии закрыли

Власти Норвегии закрыла панорамный туалет за $2,2 млн из-за угрозы шпионажа

В Норвегии закрыли«самый красивый туалет страны», строительство которого обошлось примерно в $2,2 млн, сообщают местные СМИ. Причиной стали опасения властей, связанные с безопасностью и возможным шпионажем.

По данным журналистов, панорамный вид прямо из кабинки открывал обзор на расположенную неподалеку военную авиабазу. Норвежские чиновники пришли к выводу, что туалет может представлять потенциальный интерес для разведки. Поэтому внутри объекта начали действовать ограничения, связанные с режимом секретности.

При этом сам туалет ранее стал популярной туристической точкой благодаря необычной архитектуре и панорамному виду на природу. Его нередко называли одной из самых необычных достопримечательностей страны.

Теперь посетители смогут любоваться окружающими пейзажами только снаружи. Доступ к обзору изнутри оказался закрыт из-за близости военного объекта.

Ранее в Москве закрыли Садовое кольцо из-за велогонки и велофестиваля. Ограничения будут действовать с 7 утра до 18:30 24 мая, дорога будет перекрыта в обоих направлениях.

