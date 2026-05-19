Посольство РФ в Норвегии заявило, что Россия не угрожает в Арктике

Россия никому не угрожает в Арктике и стремится к поддержанию мира и стабильности в высоких широтах, заявили РИА Новости в посольстве РФ в Норвегии. Дипломаты подчеркнули, что Москва сохраняет приверженность международному праву и выступает за политико-дипломатические решения возникающих вопросов.

Ранее пресс-секретарь штаба ВС королевства Руне Хаарстад заявил, что норвежские военные намерены провести с российскими коллегами переговоры, направленные на поддержание стабильности в Арктическом регионе. Он подчеркнул важность взаимодействия на оперативном и стратегическом уровнях.

До этого замглавы МИД РФ Александр Грушко на праздновании Дня коренных малочисленных народов России обратил внимание, что Москва не отказывается от равноправного диалога и полезного взаимодействия в Арктике, а также настаивает на возвращении Арктического совета к полноценной работе. Дипломат назвал организацию главной многосторонней площадкой для диалога по этой тематике.