19 мая 2026 в 04:29

Посольство РФ в Норвегии заявило, что Россия не угрожает в Арктике

Фото: IMAGO/Zoonar.com/Al Carrera/Global Look Press
Россия никому не угрожает в Арктике и стремится к поддержанию мира и стабильности в высоких широтах, заявили РИА Новости в посольстве РФ в Норвегии. Дипломаты подчеркнули, что Москва сохраняет приверженность международному праву и выступает за политико-дипломатические решения возникающих вопросов.

Россия никому не угрожает в Арктике и неизменно стремится к поддержанию мира и стабильности в высоких широтах, сохраняет приверженность международному праву и политико-дипломатическим решениям возникающих вопросов, — указали в посольстве.

Ранее пресс-секретарь штаба ВС королевства Руне Хаарстад заявил, что норвежские военные намерены провести с российскими коллегами переговоры, направленные на поддержание стабильности в Арктическом регионе. Он подчеркнул важность взаимодействия на оперативном и стратегическом уровнях.

До этого замглавы МИД РФ Александр Грушко на праздновании Дня коренных малочисленных народов России обратил внимание, что Москва не отказывается от равноправного диалога и полезного взаимодействия в Арктике, а также настаивает на возвращении Арктического совета к полноценной работе. Дипломат назвал организацию главной многосторонней площадкой для диалога по этой тематике.

