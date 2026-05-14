Норвегия намерена выйти на диалог с российскими военными по Арктике Хаарстад: Норвегия хочет провести с РФ переговоры по Арктике на уровне военных

Норвежские военные намерены провести с российскими коллегами переговоры, направленные на поддержание стабильности в Арктическом регионе, заявил пресс-секретарь штаба ВС королевства Руне Хаарстад газете «Известия». Он подчеркнул важность взаимодействия на оперативном и стратегическом уровнях.

У нас запланированы встречи как на оперативном, так и на стратегическом уровне. Обеспечение безопасности российского и норвежского персонала, работающего на Крайнем Севере, помогает поддерживать безопасность и стабильность самого региона, — сказал он.

Дата и место предстоящих консультаций пока не согласованы. Вместе с тем 15 марта Норвегия присоединилась к заявлению Дании, Швеции, Исландии, Финляндии и Канады, приветствовавших усиление активности НАТО в Арктике, включая учения Альянса. Российская сторона неоднократно отмечала, что усилиями Блока некогда мирный регион превратился в зону геополитической конкуренции. Ответные действия России на вызовы НАТО в Арктике не заставят себя ждать.

Ранее замглавы МИД РФ Александр Грушко на праздновании Дня коренных малочисленных народов России обратил внимание, что Москва не отказывается от равноправного диалога и полезного взаимодействия в Арктике, а также настаивает на возвращении Арктического совета к полноценной работе. Дипломат назвал организацию главной многосторонней площадкой для диалога по этой тематике.