14 мая 2026 в 06:00

Водителям назвали главную ошибку при хранении зимних шин

Автоэксперт Тимашов: солнечный свет испортит зимние шины

Хранение зимних шин под прямыми солнечными лучами может ухудшить их характеристики, заявил NEWS.ru заместитель генерального директора по VIP-направлению ГК «Автодом» Роман Тимашов. По его словам, комплект предпочтительнее всего оставлять в темном и сухом помещении.

Для сохранения свойств зимних шин необходимо обеспечить им надлежащие условия хранения в межсезонье. Прежде всего следует тщательно очистить покрышки от загрязнений и остатков дорожных реагентов, после чего просушить и обработать боковины защитным составом на силиконовой основе. Оптимальным местом хранения является сухое, темное и проветриваемое помещение с температурой 10–25 градусов тепла и влажностью не более 60%. Недопустимо размещать покрышки вблизи отопительных приборов, под прямыми солнечными лучами, а также рядом с химически активными веществами или источниками озона, — предупредил Тимашов.

Он подчеркнул, что если комплект шин с дисками, то их можно хранить горизонтально в стопке или подвешивать за обод. В то же время, по словам автоэксперта, категорически нельзя ставить их вертикально, чтобы избежать деформации.

Для шин без дисков действует противоположное правило: их располагают исключительно вертикально, периодически поворачивая для смены точки опоры. Укладка стопкой или подвешивание на крюк приведут к повреждению корда и боковин. При использовании упаковки стоит выбирать дышащие чехлы из ткани, поскольку герметичное хранение в полиэтилене провоцирует образование конденсата и коррозию металлических элементов, — заключил Тимашов.

Ранее автоэксперт Станислав Пачулин заявил, что скорость 70–90 километров в час в длительном путешествии наиболее экономична для большинства современных машин. По его словам, слишком медленная езда может не сэкономить топливо, так как двигатель может работать в неоптимальном режиме.

Максим Кирсанов
Александрина Гуловская
