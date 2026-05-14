«Царица стола»: назван продукт, полезный почти для всего организма

Биолог Лялина: морская капуста улучшает работу нервной системы и ЖКТ

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Употребление морской капусты благоприятно сказывается на работе нервной системы и желудочно-кишечного тракта, заявила NEWS.ru и. о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина. Однако, по ее словам, переедание этого продукта может привести к диарее.

Морская капуста — это водоросль из рода ламинарии и ничего общего с капустой не имеет. В Японии именно она — царица стола, потому что считается самым полезным продуктом. Бурые водоросли содержат полезные для организма минералы и витамины, и их там в несколько раз больше, чем во многих овощах. Всего в 40 граммах продукта кроется суточная норма йода, который нормализует функцию щитовидной железы и кишечника, успокаивает нервную систему и повышает работоспособность организма, — поделилась Лялина.

Она подчеркнула, что морская капуста эффективно снижает уровень «плохого» холестерина, устраняет атеросклеротические бляшки на стенках сосудов и разжижает кровь, предотвращая тромбообразование. По словам биолога, этот продукт стабилизирует менструальный цикл и гормональные процессы у женщин, а также служит профилактикой различных гинекологических заболеваний.

Морскую капусту считают продуктом долголетия. Она обезвреживает радионуклиды, выводит соли тяжелых металлов и токсины, снижает риск заболевания раком. Она имеет способность разбухать в желудке, что вызывает рефлекторное усиление перистальтики кишечника. Однако в случае избытка йода может возникнуть гиперфункция щитовидной железы. Продукт нельзя употреблять беременным, людям с проблемами с почками, а также на нее возможна аллергия. При переедании может наблюдаться тяжесть в желудке и диарея, — заключила Лялина.

Ранее диетолог Наталья Мизинова заявила, что специи не только придают вкус пресной пище, но и способствуют похудению. По ее словам, любовь к острой еде исторически развилась у народов, которые сталкивались с антисанитарией и инфекциями.

Максим Кирсанов
Дмитрий Новиков
