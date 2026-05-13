День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
13 мая 2026 в 10:39

Диетолог назвала неочевидные преимущества острой пищи

Диетолог Мизинова: специи могут улучшить вкус пресной пищи и помочь похудеть

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Специи могут улучшить вкус пресной пищи и помочь похудеть, заявила NEWS.ru врач-диетолог Наталья Мизинова. По ее словам, привычка остро питаться исторически возникла у народов, столкнувшихся с антисанитарией и высоким уровнем инфекций.

Острая пища и тезис о том, что она убивает бактерии, пришли к нам из стран с высоким уровнем инфекций и антисанитарии. Соответственно, если бы люди не употребляли такую еду, они бы давно были съедены изнутри паразитами и бактериями. Острая еда может помочь похудеть. Когда человек находится на ограничениях с целью сбросить вес, как правило, пища кажется пресной. Например, куриная грудка, отварное мясо, паровые овощи. Чтобы разнообразить такую еду, специи действительно идеальны, и они могут помочь сбросить вес, — пояснила Мизинова.

Она добавила, что существуют приправы с липолитическим эффектом, которые активно расщепляют подкожно-жировую клетчатку. По ее словам, такие добавки являются отличными помощниками в повседневной жизни, однако важно помнить о противопоказаниях.

Любая приправа придает пище приятный вкус, который хочется повторять. Существуют специи с липолитическим эффектом, а также те, которые серьезно стимулируют иммунитет. Это отличные помощники в нашей повседневной жизни. Однако стоит отметить, что острая пища может провоцировать развитие неприятных воспалительных изменений в стенках внутренней оболочки ЖКТ, прежде всего в пищеводе и желудке. Если уже есть проблемы, то острую пищу есть просто нельзя. Она будет вредна и способствовать обострению или ухудшению состояния человека, — резюмировала Мизинова.

Ранее нутрициолог Наталья Панова заявила, что при выборе соусов лучше отдавать предпочтение продукции в стеклянных бутылках. По ее словам, такие жидкие приправы имеют кислую основу, которая может вступать в химическую реакцию с пластиком.

Здоровье
советы
диетологи
еда
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Софья Якимова
С. Якимова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Самокатчик въехал в зону коммунальной аварии и получил ожоги
В Нидерландах подожгли центр для беженцев
Психолог рассказал, почему молодые люди становятся курьерами мошенников
В Рособрнадзоре ответили на вопрос о новых сроках проведения ЕГЭ
Психолог рассказала, как вовремя распознать манипулятора в отношениях
Раскрыта причина происшествия с электричкой под Белгородом
В России заявили о потенциале энергопроектов в Пакистане
Ползли на четвереньках с кастинга: ДНК-анализ подведет Бессона под статью
Путин раскрыл главный секрет суверенитета и силы России
Массовая драка на птицефабрике в Ленобласти 13 мая: что известно, причины
США отказали в визах пяти футболистам сборной Ирака перед ЧМ-2026
Судимым за поддержку России иностранцам предложили новые преференции
Крупный коттеджный бизнес отца с сыном привлек внимание ФСБ
Мирный житель пострадал при атаке ВСУ на Херсонскую область
Американист назвал обязательное условие для визита Трампа в Россию
Раскрыта хитрая схема мошенников под видом руководства компании
Киркоров рассказал, почему снова начал курить
Двух россиян обвинили в онлайн-мошенничестве в Камбодже
Китай обозначил красные линии перед визитом Трампа в Пекин
Аналитик раскрыл, в каком случае россияне начнут снимать деньги со вкладов
Дальше
Самое популярное
В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов
Общество

В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов

Заливной пирог с капустой — 5 рецептов для ленивых: в духовке, на сковороде
Семья и жизнь

Заливной пирог с капустой — 5 рецептов для ленивых: в духовке, на сковороде

Теперь рулет из лаваша готовлю так: никаких шпрот и крабовых палочек — беру 4 ингредиента, получается и вкусно, и полезно
Общество

Теперь рулет из лаваша готовлю так: никаких шпрот и крабовых палочек — беру 4 ингредиента, получается и вкусно, и полезно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.