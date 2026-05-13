Диетолог назвала неочевидные преимущества острой пищи

Специи могут улучшить вкус пресной пищи и помочь похудеть, заявила NEWS.ru врач-диетолог Наталья Мизинова. По ее словам, привычка остро питаться исторически возникла у народов, столкнувшихся с антисанитарией и высоким уровнем инфекций.

Острая пища и тезис о том, что она убивает бактерии, пришли к нам из стран с высоким уровнем инфекций и антисанитарии. Соответственно, если бы люди не употребляли такую еду, они бы давно были съедены изнутри паразитами и бактериями. Острая еда может помочь похудеть. Когда человек находится на ограничениях с целью сбросить вес, как правило, пища кажется пресной. Например, куриная грудка, отварное мясо, паровые овощи. Чтобы разнообразить такую еду, специи действительно идеальны, и они могут помочь сбросить вес, — пояснила Мизинова.

Она добавила, что существуют приправы с липолитическим эффектом, которые активно расщепляют подкожно-жировую клетчатку. По ее словам, такие добавки являются отличными помощниками в повседневной жизни, однако важно помнить о противопоказаниях.

Любая приправа придает пище приятный вкус, который хочется повторять. Существуют специи с липолитическим эффектом, а также те, которые серьезно стимулируют иммунитет. Это отличные помощники в нашей повседневной жизни. Однако стоит отметить, что острая пища может провоцировать развитие неприятных воспалительных изменений в стенках внутренней оболочки ЖКТ, прежде всего в пищеводе и желудке. Если уже есть проблемы, то острую пищу есть просто нельзя. Она будет вредна и способствовать обострению или ухудшению состояния человека, — резюмировала Мизинова.

Ранее нутрициолог Наталья Панова заявила, что при выборе соусов лучше отдавать предпочтение продукции в стеклянных бутылках. По ее словам, такие жидкие приправы имеют кислую основу, которая может вступать в химическую реакцию с пластиком.