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04 июня 2026 в 15:36

ЛУКОЙЛ создаст новые цифровые сервисы совместно с «Яндексом»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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ПАО ЛУКОЙЛ заключило соглашение о партнерстве с «Яндексом» в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Совместная работа предполагает внедрение облачных технологий и искусственного интеллекта для масштабирования цифровых сервисов, обеспечения надежности и безопасности хранения данных. Кроме того, компании договорились о совместной разработке решений для повышения эффективности операционной деятельности и более качественного потребительского сервиса.

Стороны планируют взаимодействовать в рамках разработки экспертного контента, который повысит качество и полноту информации о смазочных материалах и нефтепродуктах в поиске «Яндекса». Они также займутся поиском логистических решений для сокращения сроков и оптимизации алгоритмов доставки товаров. Компании планируют совместно развивать цифровые сервисы для автомобилистов, в том числе обслуживание автомобилей, навигацию и поддержку автовладельцев.

Ранее эксперты компании ЛУКОЙЛ рассказали, что на самом деле возраст масла в пределах срока годности не влияет на его рабочие характеристики. Там отметили, что на практике ключевые риски связаны не с этим показателем, а с нарушением условий хранения продукта. Поэтому гнаться за самой «свежей» канистрой не нужно — куда важнее целостность тары.

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