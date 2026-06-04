Редис: польза и вред первого весеннего овоща — от иммунитета до сердца

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Редис: польза и вред первого весеннего овоща — от иммунитета до сердца

Редис появляется на прилавках одним из первых, когда организм особенно нуждается в витаминах. Хрустящий, сочный, с легкой горчинкой — он не только украшение салатов, но и настоящий помощник для здоровья. Рассказываем, чем полезен редис, кому стоит есть его с осторожностью и как выбрать самый вкусный.

Чем полезен редис

В редисе мало калорий (всего 20 ккал на 100 г), зато много клетчатки, витамина С, калия и горчичных масел, которые дают характерный островатый вкус. Но польза редиса не ограничивается витаминами.

Во-первых, редис укрепляет иммунитет. В 100 г редиса содержится почти четверть суточной нормы витамина С. Регулярное употребление помогает организму бороться с вирусами и быстрее восстанавливаться после простуд.

Во-вторых, он улучшает пищеварение. Клетчатка в составе редиса стимулирует перистальтику кишечника, помогает при запорах и выводит токсины. Горчичные масла усиливают аппетит и стимулируют выработку желудочного сока.

В-третьих, редис полезен для сердца и сосудов. Калий и магний в редисе помогают поддерживать нормальное артериальное давление. Антиоксиданты снижают уровень плохого холестерина.

Еще редис помогает при отеках. Редис обладает мягким мочегонным действием, выводя лишнюю жидкость из организма.

Наконец, редис поддерживает здоровье кожи. Витамин С участвует в выработке коллагена, а антиоксиданты замедляют старение клеток.

Кому стоит есть редис с осторожностью

Несмотря на всю пользу, редис подходит не всем.

В списке противопоказаний — гастрит с повышенной кислотностью, язва желудка и двенадцатиперстной кишки. Горчичные масла раздражают слизистую.

Людям с заболеваниями поджелудочной железы (панкреатитом) тоже следует быть осторожными. В острый период редис врачи исключают из диеты полностью.

Редис: польза и вред первого весеннего овоща Фото: Shutterstock/FOTODOM

Желчнокаменная болезнь не менее опасна. Редис стимулирует отток желчи и может спровоцировать движение камней.

Стоит учесть и индивидуальную непереносимость.

А еще здоровым людям не стоит есть редис на голодный желудок — он можно вызвать изжогу. И не увлекайтесь: 100–150 г в день достаточно.

Как выбрать хрустящий и сладкий редис

Плохой редис — мягкий, ватный, с горечью и пустотами внутри. Хороший — упругий, сочный и слегка сладковатый.

Как выбрать хороший редис?

Клубни должны быть плотными, без трещин и черных точек.

Ботва — зеленой и свежей, не вялой. Увядшая ботва — признак того, что редис долго лежит.

Размер выбирать лучше средний, 2–3 см в диаметре. Крупный редис часто бывает пустым внутри или жестким.

Цвет — насыщенный, равномерный, без бледных пятен.

Храните редис в холодильнике в пакете с отверстиями до недели. Ботву лучше отрезать сразу, чтобы она не вытягивала влагу из корнеплодов.

Как убрать лишнюю горечь

Если редис горчит сильнее обычного, есть простой способ убрать неприятный привкус. Замочите его в холодной подсоленной воде на 15–20 минут. Горечь уйдет, а хруст останется.

Что приготовить из редиса

Самый простой способ — нарезать кружочками, посолить, поперчить, заправить сметаной или маслом. Но редис хорош и в более интересных блюдах.

Салаты: с огурцом, яйцом и сметаной; с яблоком и морковью; с творогом и зеленью.

Окрошка: редис вместо или вместе с редиской — пикантнее.

Бутерброды: намазать хлеб маслом, выложить кружочки редиса, посыпать солью и зеленью.

Запеченный: разрезать пополам, сбрызнуть маслом, посолить, запекать 10–15 минут при 180 °C — вкус становится мягче и слаще.

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