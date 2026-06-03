5 быстрых завтраков из яиц за 10 минут: от омлета до японского рулета

5 быстрых завтраков из яиц за 10 минут: от омлета до японского рулета

Когда утром хочется чего-то горячего и вкусного, но времени почти нет, на помощь приходят блюда из яиц. Они готовятся моментально, хорошо насыщают и позволяют каждый день пробовать что-то новенькое. Сегодня собрали для вас пять отличных вариантов: проверенный быстрый классический омлет, нежный японский рулет тамагояки, ароматная грузинская яичница чижи-бижи, воздушный французский пуляр и легкий летний вариант с кабачками. Каждое блюдо простое и сытное.

Рецепт № 1. Быстрый классический омлет — пышный и нежный

В миске взбейте 3 куриных яйца с 50 мл молока, добавьте щепотку соли и немного черного перца. Разогрейте сковороду на среднем огне, добавьте 1 ст. л. сливочного масла. Когда масло растопится, вылейте яичную смесь и готовьте 3–4 минуты, слегка приподнимая края лопаткой, чтобы жидкая часть стекала вниз. Когда омлет почти схватится, сложите его пополам и подержите еще минуту под крышкой.

Получается мягкий, пышный омлет с румяной корочкой. Подавайте с овощами, сыром или просто свежим хлебом — идеальный старт дня.

Совет: чтоб омлет был еще пышнее, добавляйте 1 ст. л. сметаны в яичную смесь.

Рецепт № 2. Японский тамагояки — сладковатый рулетик

В миске смешайте 3 куриных яйца, 1 ст. л. соевого соуса, 1 ч. л. сахара, 1 ст. л. мирина, сладкого рисового соуса, который можно купить на маркетплейсах. Если его нет, просто смешайте 1 ст. л. воды с щепоткой сахара. Добавьте щепотку соли. Хорошо взбейте венчиком. Разогрейте прямоугольную или обычную сковороду, смажьте тонким слоем растительного масла. Вылейте тонкий слой смеси, когда схватится — сверните в рулетик лопаткой. Отодвиньте рулетик в сторону, добавьте масла и вылейте следующую порцию яиц, слегка приподнимая предыдущий слой, чтобы новый приклеился. Повторите 3–4 раза, пока не закончится смесь.

Тамагояки получается нежным, слегка сладким и очень красивым в разрезе.

Совет: подавайте с рисом, соевым соусом и зеленым луком.

Рецепт быстрого омлета Фото: Shutterstock/FOTODOM

Рецепт № 3. Грузинская яичница чижи-бижи — с овощами и томатами

На сковороде разогрейте 2 ст. л. растительного масла, обжарьте 1 мелко нарезанную луковицу до мягкости. Добавьте 1 болгарский перец, нарезанный полосками, и 200 г помидоров черри (или 2 обычных помидора), готовьте 3–4 минуты. Вбейте 3–4 куриных яйца прямо на овощи, посыпьте 0,5 ч. л. хмели-сунели, солью и перцем. Накройте крышкой и томите 3–4 минуты, пока белок не схватится, а желток останется чуть жидким. В конце посыпьте свежим базиликом или кинзой.

Чижи-бижи — сочное ароматное блюдо с грузинским характером. Вкусно с лавашем или свежим хлебом.

Совет: используйте спелые сладкие помидоры — они дают больше сока и делают блюдо еще вкуснее.

Рецепт № 4. Французский омлет пуляр — самый воздушный

Отделите белки от желтков 4 куриных яиц. Белки взбейте миксером с щепоткой соли до устойчивых пиков. Желтки смешайте с 30–40 мл молока и щепоткой соли. Разогрейте сковороду с 1 ст. л. сливочного масла на среднем огне. Сначала выложите взбитые белки, разровняйте и готовьте 2–3 минуты. Аккуратно вылейте сверху желтковую смесь, накройте крышкой и томите еще 4–5 минут на слабом огне, пока омлет полностью не пропечется.

Пуляр получается невероятно пышным и нежным, почти как суфле. Подавайте сразу, посыпав зеленью или тертым сыром.

Совет: обязательно жарьте на слабом огне и не открывайте крышку, чтобы омлет не осел и хорошо пропекся.

Омлет по-японски: рецепт Фото: Shutterstock/FOTODOM

Рецепт № 5. Летний омлет с кабачками — легкий и сочный

Натрите на крупной терке 200 г молодого кабачка, слегка отожмите лишнюю жидкость. В миске взбейте 3 куриных яйца с 2 ст. л. сметаны, добавьте кабачок, 1 мелко нарезанный зубчик чеснока, щепотку соли, перец и рубленую зелень (укроп или петрушку). Разогрейте сковороду с 1 ст. л. растительного масла, вылейте смесь и готовьте под крышкой 5–6 минут на среднем огне. Когда низ подрумянится, аккуратно переверните и дожарьте еще 2–3 минуты.

Этот омлет получается очень сочным благодаря кабачку и идеально подходит для лета.

Совет: добавьте немного натертого сыра.

Советы, как приготовить идеальные яичные завтраки

Яйца лучше брать комнатной температуры — так они лучше взбиваются и равномернее готовятся.

Сковороду с антипригарным покрытием разогревайте заранее, но не делайте огонь слишком сильным, чтобы блюдо не подгорело снаружи и не осталось сырым внутри.

Чтобы омлеты были пышнее, добавляйте молоко, сметану или взбивайте белки отдельно, как в пуляре.

Как разнообразить вкус завтраков с яйцами

В классический омлет можно добавить ветчину или сыр, в тамагояки — зеленый лук или немного имбиря, в чижи-бижи — больше специй или острый перец. Пуляр не любит спешки — давайте ему время пропечься под крышкой. Летний омлет с кабачками можно сделать еще легче, если добавить больше овощей — болгарский перец или помидоры.

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