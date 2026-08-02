3 рецепта необычного, но вкусного лечо: с яблоками, баклажанами и кабачками

3 рецепта необычного, но вкусного лечо: с яблоками, баклажанами и кабачками

Классическое лечо — это перец и помидоры. Но когда привычный рецепт надоел, самое время добавить что-то новое. Собрали варианты необычного, но вкусного лечо с кабачками, яблоками и баклажанами. Все готовятся просто.

Рецепт № 1: лечо с яблоками — кисло-сладкое, с фруктовой ноткой

Яблоки в лечо — это не просто смелый эксперимент, а невероятно гармоничное сочетание. Они придают легкую кислинку, которая выгодно оттеняет сладость перцев и томатов, а природный пектин делает соус густым и бархатистым. Идеально для этого рецепта подойдут кислые сорта, например антоновка.

Возьмите 1 кг болгарского перца, 700 г помидоров, 2 средних яблока и 1 крупную луковицу. Перец нарежьте полосками, лук — полукольцами, томаты — кубиками, яблоки — тонкими ломтиками без кожицы. На сковороде или в казане пассеруйте лук. Закиньте к нему перец и тушите 7–8 минут. Положите помидоры, посолите (хватит 1 ст. л.), добавьте 2 ст. л. сахарного песка и тушите еще 10 минут. В конце добавьте яблоки и тушите 5–7 минут, чтобы они остались слегка хрустящими. Переложите в подготовленные заранее емкости и закатайте.

Лечо получается с легкой фруктовой кислинкой и очень ароматным.

Совет: яблоки лучше брать кисло-сладкие — они дают интересный баланс вкуса.

Рецепт № 2: лечо с баклажанами — сытное и бархатистое

Баклажаны делают лечо более плотным и сытным, превращая его почти в полноценное овощное рагу. Они отлично впитывают томатный соус, становятся нежными и гармонично сочетаются со сладким перцем и чесноком. В зимнее время такая заготовка вполне может быть самостоятельным блюдом — достаточно просто разогреть ее и подать со свежим хлебом.

Лечо с баклажанами Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Возьмите 800 г болгарского перца, 500 г баклажанов, 700 г помидоров и 1 луковицу. Баклажаны нарежьте кубиками, посолите и оставьте на 15 минут, затем отожмите. Перец нарежьте полосками, лук — полукольцами, томаты — кубиками. Обжарьте лук на 3 ст. л. подсолнечного масла, добавьте баклажаны и жарьте 8–10 минут. Положите перец и тушите 7 минут. Закиньте туда же помидоры, 1 ст. л. соли, 1 ст. л. сахара, 2 зубчика чеснока и тушите еще 12–15 минут. Разложите по стерилизованным банкам и закатайте.

Лечо выходит более сытным, с насыщенным вкусом и мягкой текстурой баклажанов.

Совет: баклажаны обязательно посолите заранее — так уйдет горечь и лишняя жидкость.

Рецепт № 3: лечо с кабачками — нежное и легкое

Кабачки в лечо — настоящая классика для сезона богатого урожая. Они придают заготовке особую нежность и практически сливочную текстуру, моментально впитывая в себя насыщенный томатный вкус. А добавление моркови привносит приятную сладость и яркий аппетитный цвет.

Возьмите 700 г болгарского перца, 600 г молодых кабачков, 700 г свежих сладких томатов и 1 луковицу. Кабачки нарежьте кубиками, перец — полосками, лук — полукольцами, помидоры — кубиками. Обжарьте лук на 2 ст. л. масла, добавьте перец и тушите 6–7 минут. Положите кабачки и тушите еще 5 минут. Следом пойдут помидоры, 1 ст. л. соли, 1 ст. л. сахара, щепотка черного перца и 2 зубчика чеснока. Тушите 10–12 минут, чтобы кабачки остались слегка упругими. Разложите по банкам и закатайте.

Лечо получается очень нежным, легким и с приятной свежестью.

Совет: кабачки берите молодые — они не разварятся и сохранят красивый вид.

Как готовить лечо? Полезные советы

Для всех трех рецептов выбирайте плотные, мясистые томаты — именно они дадут густой соус.

Если хотите добавить остроты, положите половинку стручка острого перца вместе с томатами. А если любите пряности, добавьте в лечо молотый кориандр или паприку — они сделают вкус более глубоким.

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