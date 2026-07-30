«Перец в томате» — классическое лечо по-советски, закатываю банками, зимой едим с хлебом и картошкой

Беру болгарский перец, помидоры и лук — и варю лечо «Перец в томате», классику советских заготовок, которая зимой согревает и напоминает о лете. Перец остаётся упругим, с лёгким хрустом, а томатный соус густым и ароматным, с нотками чеснока и паприки. Намажешь на хлеб — и сразу уют на душе. Идеально к картошке, мясу или просто с чёрным хлебом. Готовится просто, без сложной стерилизации, а банки разлетаются быстрее, чем я успеваю их закрыть. Зимой открываешь — и сразу ощущение южного солнца и тепла. Отличный способ переработать урожай и порадовать семью.

Для приготовления понадобится: 2 кг болгарского перца, 1,5 кг помидоров, 2 луковицы, 1 головка чеснока, 100 мл растительного масла, 80 мл 9% уксуса, 3 ст. ложки сахара, 2 ст. ложки соли, паприка, лавровый лист, перец горошком. Помидоры ошпарьте, снимите кожуру, нарежьте кубиками. Перец нарежьте крупными полосками, лук — полукольцами. В кастрюле с маслом обжарьте лук до прозрачности, добавьте помидоры и тушите 10 минут. Выложите перец, добавьте соль, сахар, специи и варите 20 минут, периодически помешивая. В конце добавьте чеснок и уксус, проварите ещё 5 минут. Разложите горячим по стерилизованным банкам, закатайте, переверните и укутайте до остывания. Храните в прохладном месте.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже закатала это лечо — зимой банка улетает за вечер, все макают хлеб в соус. Я добавила в лечо немного моркови для сладости, а паприки положила с горкой — цвет стал ярче. Кстати, вместо помидоров можно использовать томатную пасту, разведённую водой. Находка, а не рецепт!