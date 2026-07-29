Лечо «Бабушкино» с яблоками — необычное сочетание, зимой удивляю гостей, и все просят рецепт

Беру болгарский перец, помидоры и яблоки — и варю лечо «Бабушкино» с необычным сочетанием сладости и пряности. Яблоки придают легкую фруктовую нотку, которая делает соус бархатистым, а перец остается упругим и хрустящим. Вкус — кисло-сладкий, с ароматом чеснока и паприки, который зимой согревает и напоминает о лете. Гости всегда удивляются, когда узнают, что в лечо есть яблоки, и просят рецепт.

Для приготовления понадобится: 3 кг болгарского перца, 2 кг помидоров, 1 кг яблок (кисло-сладких), 1 головка чеснока, 150 мл растительного масла, 100 мл уксуса 9%, 4 ст. ложки сахара, 2 ст. ложки соли, паприка, лавровый лист, перец горошком. Помидоры и яблоки пропустите через мясорубку или измельчите блендером. Перец нарежьте крупными полосками. В кастрюле смешайте томатно-яблочное пюре с маслом, солью, сахаром и специями, доведите до кипения. Добавьте перец, варите 20 минут. В конце добавьте чеснок и уксус, проварите 5 минут. Горячим разлейте по стерилизованным банкам, закатайте, переверните и укутайте до остывания.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже сварила это лечо — зимой банка улетает за вечер, все удивляются яблочному послевкусию. Я добавила в лечо корицу и гвоздику для пряного аромата, а сахар уменьшила до 3 ложек. Кстати, можно использовать антоновку — она дает нужную кислинку. Находка, а не рецепт!