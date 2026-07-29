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29 июля 2026 в 16:23

Как заготовить избытки зелени на зиму: самые лучшие способы

Как заготовить избытки зелени на зиму: самые лучшие способы Как заготовить избытки зелени на зиму: самые лучшие способы Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
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Летом свежей зелени вырастает столько, что использовать ее за раз получается далеко не у всех. Но это вовсе не повод расстраиваться и отправлять урожай в компост. Вместо этого предлагаем проверенные способы сохранить аромат и витамины до весны — так, чтобы даже в холода на столе было летнее настроение.

Делимся лайфхаками, как превратить лишнюю петрушку, укроп или базилик в полезные заготовки на любой случай. Выбирайте тот вариант, который вам ближе, или комбинируйте — благо, место в морозилке и на полках всегда можно найти.

1. Заморозка в формочках для льда

Идеальное решение для тех, кто любит добавлять зелень в супы, тушеное мясо или домашние соусы. Все гениальное просто:

  • тщательно моем и обязательно высушиваем свежие веточки — лишняя влага нам ни к чему;
  • отправляем зелень в чашу блендера, вливаем буквально пару ложек воды и пробиваем до однородной кашицы;
  • получившуюся массу разливаем по силиконовым или пластиковым ячейкам для льда и ставим в морозилку на несколько часов.

Когда кубики схватятся, их необходимо аккуратно вынуть и пересыпать в пакет с зип-замком или плотный контейнер. Один такой кубик — и ваше блюдо мгновенно преображается.

Как заготовить избытки зелени на зиму Как заготовить избытки зелени на зиму Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

2. Заморозка целыми пучками

Нет желания возиться с блендером и мыть формочки? Тогда поступаем еще проще:

  • промываем пучки под проточной водой и даем им полностью обсохнуть на полотенце;
  • каждую веточку или небольшой пучок плотно оборачиваем пищевой пленкой, можно сложить несколько штук в один рулон;
  • укладываем свертки в морозильную камеру — ровными рядами или как попало, главное, чтобы было удобно доставать.

Особенно хорош этот метод для щавеля, шпината и укропа: они не теряют структуру и остаются такими же упругими после разморозки.

3. Сушка в домашних условиях

Классика, проверенная поколениями. Сушеная приправа занимает минимум места, не требует специального оборудования (если выбирать естественный способ) и долго хранится без потери аромата. Есть три варианта:

  • естественная сушка — раскладываем зелень тонким слоем на чистой бумаге или ткани в затененном проветриваемом месте и оставляем на 3–5 дней, периодически переворачиваем;
  • в духовке — ставим температуру 40–50 °C, приоткрываем дверцу, чтобы уходила влага, и держим примерно 2–3 часа, пока веточки не станут хрупкими;
  • в электросушилке — самый быстрый и удобный вариант: закладка сохнет 3–5 часов в зависимости от мощности прибора.

Готовую сушеную зелень ссыпаем в стеклянные банки с крышками или холщовые мешочки — так она «дышит» и не отсыревает.

Как заготовить избытки зелени на зиму: 5 простых способов сохранить урожай Как заготовить избытки зелени на зиму: 5 простых способов сохранить урожай Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

4. Засолка — бабушкин метод

Никакой химии, только соль и сама зелень. Такой способ не требует морозильной камеры и отлично подходит для тех, у кого холодильник забит под завязку:

  • мелко рубим ножом подготовленные листья и стебли;
  • в чистую сухую банку слоями укладываем зелень, каждый слой обильно пересыпая крупной солью (примерно 1 столовая ложка на 100 граммов сырья);
  • закрываем плотной крышкой и убираем на хранение в прохладное место, например на нижнюю полку холодильника.

Важно: такую заготовку используйте в горячих блюдах в конце варки, чтобы не пересолить — сама зелень уже отдаст нужную соленость.

5. Масляные кубики — заправка для гурманов

Этот вариант превращает обычную пасту или овощи на гриле в ресторанное блюдо за секунду. Все, что нужно:

  • смешиваем в чаше блендера свежую зелень с оливковым или любым растительным маслом в пропорции примерно 2:1;
  • взбиваем до пастообразного состояния, раскладываем по тем же формочкам для льда;
  • отправляем в морозилку минимум на 4–6 часов, а затем перекладываем в герметичный пакет.

Достали кубик, бросили на горячую сковороду — и у вас уже готова ароматная масляная основа для соуса или обжарки.

Как видите, вариантов масса, каждый по-своему хорош. Можно засушить часть, другую заморозить пучками, а третью отправить в банку с солью — так у вас будет целый арсенал летних вкусов на все случаи жизни. Выбирайте то, что удобнее именно вам, и пусть зимой на вашем столе всегда пахнет солнцем и свежестью!

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Екатерина Метелева
Е. Метелева
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