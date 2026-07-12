Отвар петрушки: для чего используется и как он меняет тело

Отвар петрушки: для чего используется и как он меняет тело

Отвар петрушки: для чего используется и как он меняет тело

Знакомая всем с детства зелень может быть гораздо полезнее, чем мы привыкли думать. Отвар петрушки — это не просто бабушкин рецепт, а мощное средство, как любимое в народе, так и признанное научными исследованиями. О том, для чего используется отвар петрушки, в чем его польза и как его правильно приготовить, читайте в материале NEWS.ru.

Отвар петрушки: для чего используется и в чем его сила

Секрет эффективности отвара кроется в уникальном химическом составе петрушки. Это настоящий витаминный коктейль: в 100 граммах зелени содержится 246–358 мг витамина C (это в 4 раза больше, чем в лимоне!), 790 мкг витамина K, а также бета-каротин, витамины группы B, калий, магний, железо и мощные антиоксиданты.

Одно из главных действий отвара — мочегонное. Это подтверждается исследованиями: препараты петрушки увеличивают количество выделяемой мочи. Благодаря этому отвар петрушки для похудения стал популярным средством в кругах сбрасывающих вес. Но важно понимать: снижение цифры на весах происходит в основном за счет вывода лишней жидкости, а не сжигания жира.

Научно доказано, что отвар петрушки обладает множеством полезных свойств:

антиоксидантным;

противовоспалительным;

спазмолитическим;

антибактериальным;

гипотензивным (снижающим давление).

Отвар петрушки: для чего используется и в чем его сила Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Отвар петрушки для лица: секрет сияющей кожи

В косметологии отвар петрушки для лица — настоящее спасение. Его регулярное применение помогает:

осветлить пигментные пятна и веснушки;

снять отечность и убрать темные круги под глазами;

уменьшить воспаления и акне благодаря антибактериальным свойствам;

улучшить цвет лица и вернуть коже тонус.

Из отвара можно делать тоники, компрессы, маски, а также замораживать его в кубики льда для тонизирующих протираний.

Отвар петрушки от отеков: как работает

Мочегонный эффект делает данное варево эффективным средством от отеков. Отвар петрушки помогает мягко вывести излишки жидкости из организма, уменьшая отечность ног, лица и других частей тела. Отвар петрушки применяется при лечении инфекций мочевыводящих путей и в комплексной терапии при мочекаменной болезни, однако при наличии крупных камней его применение может быть опасным.

Как приготовить отвар из петрушки: базовый рецепт

Существует много вариантов, но базовый классический рецепт отвара петрушки выглядит так:

Ингредиенты:

свежая петрушка (листья и стебли) — 50 г;

вода — 400 мл (2 стакана).

Приготовление:

Тщательно промойте зелень и мелко ее нарежьте. Залейте петрушку водой, поставьте на огонь и доведите до кипения. Убавьте огонь и варите отвар 10–15 минут. Снимите с огня, дайте настояться под крышкой до остывания. Тщательно процедите.

Калорийность: в 100 г готового отвара — около 2-3 ккал.

Польза: этот отвар — базовое средство для выведения лишней жидкости, улучшения пищеварения и общего тонуса.

Важно: для приготовления отвара можно использовать и корень петрушки. Возьмите 1 столовую ложку измельченного корня на стакан воды и варите 10 минут.

Противопоказания: кому нельзя пить отвар петрушки

При всех своих полезных свойствах, отвар петрушки — это активное фитосредство, которое имеет строгие противопоказания. Перед применением обязательно убедитесь, что вы не входите в зону риска:

Беременность: отвар петрушки стимулирует сокращения матки и может привести к выкидышу.

Острые и хронические заболевания почек: особенно в период обострения, при нефритах и мочекаменной болезни с камнями большого размера.

Индивидуальная непереносимость и аллергия: особенно на растения семейства зонтичных (укроп, сельдерей, морковь).

Прием антикоагулянтов (препаратов, разжижающих кровь): петрушка богата витамином K, который влияет на свертываемость.

Гипотония (пониженное давление): отвар может еще больше снизить давление.

Отвар петрушки — это доступное и эффективное средство для поддержания красоты и здоровья. Он помогает бороться с отеками, улучшает состояние кожи и насыщает организм витаминами. Однако помните о противопоказаниях и всегда начинайте прием отвара с малых доз, чтобы проверить реакцию организма. Перед регулярным применением отвара в лечебных целях обязательно проконсультируйтесь с врачом.

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