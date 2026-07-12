Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
12 июля 2026 в 10:25

Отвар петрушки: для чего используется и как он меняет тело

Отвар петрушки: для чего используется и как он меняет тело Отвар петрушки: для чего используется и как он меняет тело Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Знакомая всем с детства зелень может быть гораздо полезнее, чем мы привыкли думать. Отвар петрушки — это не просто бабушкин рецепт, а мощное средство, как любимое в народе, так и признанное научными исследованиями. О том, для чего используется отвар петрушки, в чем его польза и как его правильно приготовить, читайте в материале NEWS.ru.

Отвар петрушки: для чего используется и в чем его сила

Секрет эффективности отвара кроется в уникальном химическом составе петрушки. Это настоящий витаминный коктейль: в 100 граммах зелени содержится 246–358 мг витамина C (это в 4 раза больше, чем в лимоне!), 790 мкг витамина K, а также бета-каротин, витамины группы B, калий, магний, железо и мощные антиоксиданты.

Одно из главных действий отвара — мочегонное. Это подтверждается исследованиями: препараты петрушки увеличивают количество выделяемой мочи. Благодаря этому отвар петрушки для похудения стал популярным средством в кругах сбрасывающих вес. Но важно понимать: снижение цифры на весах происходит в основном за счет вывода лишней жидкости, а не сжигания жира.

Научно доказано, что отвар петрушки обладает множеством полезных свойств:

  • антиоксидантным;

  • противовоспалительным;

  • спазмолитическим;

  • антибактериальным;

  • гипотензивным (снижающим давление).

Отвар петрушки: для чего используется и в чем его сила Отвар петрушки: для чего используется и в чем его сила Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Отвар петрушки для лица: секрет сияющей кожи

В косметологии отвар петрушки для лица — настоящее спасение. Его регулярное применение помогает:

  • осветлить пигментные пятна и веснушки;

  • снять отечность и убрать темные круги под глазами;

  • уменьшить воспаления и акне благодаря антибактериальным свойствам;

  • улучшить цвет лица и вернуть коже тонус.

Из отвара можно делать тоники, компрессы, маски, а также замораживать его в кубики льда для тонизирующих протираний.

Отвар петрушки от отеков: как работает

Мочегонный эффект делает данное варево эффективным средством от отеков. Отвар петрушки помогает мягко вывести излишки жидкости из организма, уменьшая отечность ног, лица и других частей тела. Отвар петрушки применяется при лечении инфекций мочевыводящих путей и в комплексной терапии при мочекаменной болезни, однако при наличии крупных камней его применение может быть опасным.

Как приготовить отвар из петрушки: базовый рецепт

Существует много вариантов, но базовый классический рецепт отвара петрушки выглядит так:

Ингредиенты:

  • свежая петрушка (листья и стебли) — 50 г;

  • вода — 400 мл (2 стакана).

Приготовление:

  1. Тщательно промойте зелень и мелко ее нарежьте.

  2. Залейте петрушку водой, поставьте на огонь и доведите до кипения.

  3. Убавьте огонь и варите отвар 10–15 минут.

  4. Снимите с огня, дайте настояться под крышкой до остывания.

  5. Тщательно процедите.

Калорийность: в 100 г готового отвара — около 2-3 ккал.

Польза: этот отвар — базовое средство для выведения лишней жидкости, улучшения пищеварения и общего тонуса.

Важно: для приготовления отвара можно использовать и корень петрушки. Возьмите 1 столовую ложку измельченного корня на стакан воды и варите 10 минут.

Противопоказания: кому нельзя пить отвар петрушки

При всех своих полезных свойствах, отвар петрушки — это активное фитосредство, которое имеет строгие противопоказания. Перед применением обязательно убедитесь, что вы не входите в зону риска:

  • Беременность: отвар петрушки стимулирует сокращения матки и может привести к выкидышу.

  • Острые и хронические заболевания почек: особенно в период обострения, при нефритах и мочекаменной болезни с камнями большого размера.

  • Индивидуальная непереносимость и аллергия: особенно на растения семейства зонтичных (укроп, сельдерей, морковь).

  • Прием антикоагулянтов (препаратов, разжижающих кровь): петрушка богата витамином K, который влияет на свертываемость.

  • Гипотония (пониженное давление): отвар может еще больше снизить давление.

Отвар петрушки — это доступное и эффективное средство для поддержания красоты и здоровья. Он помогает бороться с отеками, улучшает состояние кожи и насыщает организм витаминами. Однако помните о противопоказаниях и всегда начинайте прием отвара с малых доз, чтобы проверить реакцию организма. Перед регулярным применением отвара в лечебных целях обязательно проконсультируйтесь с врачом.

Ранее мы рассказали о пользе и вреде редиса.

польза
вред
питание
продукты
петрушка
травяные отвары
напитки
похудение
народная медицина
Елизавета Макаревич
Е. Макаревич
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Удары по парому и судам в Черноморске попали на видео
Политолог ответил, изменится ли курс Франции по отношению к ЕС при Ле Пен
Известная авиакомпания поставила себе логотип конкурента после матча ЧМ
Путин поздравил рыбаков с профессиональным праздником
Синоптик рассказал, где в России выпала месячная норма осадков
Новая атака ВСУ на Белгородскую область обернулась трагедией
Власти Самарской области рассказали о состоянии пострадавших при атаке ВСУ
Российские военные уничтожили сухогруз в порту Черноморска
Стало известно, кого могут сделать крайним за конфликт с Ираном
Ле Пен назвала главный риск для Франции
Удары по Украине сегодня, 12 июля: какие цели ВСУ поражены, последствия
Зеленский опечалился новостью о смерти сенатора Грэма
Ревнивая москвичка с заточенными зубами откусила мужу «агрегат»
Непогода внесла коррективы в движение электричек в Ленобласти
В России обсуждают маркировку клиник и магазинов
Мусоровоз насмерть переехал четырехлетнего ребенка
Россиянам рассказали, что не рекомендуется делать в Петров день 12 июля
Израиль заявил о возможной самостоятельной операции против Ирана
Смерть экс-эмира погрузила Катар в траур на четыре дня
В Иране раскрыли последствия удара США по объекту связи
Дальше
Самое популярное
Новые правила обслуживания газовых плит: что ждет собственников в 2026 году
Семья и жизнь

Новые правила обслуживания газовых плит: что ждет собственников в 2026 году

Натираю яблоки на терке — к чаю теперь подаю варенье «Паутинка». Прозрачное, янтарное, как кружево
Общество

Натираю яблоки на терке — к чаю теперь подаю варенье «Паутинка». Прозрачное, янтарное, как кружево

Укроп и петрушка на зиму — без соли, без масла, без консервантов. Рассыпчатая, ароматная зелень для супов и салатов
Общество

Укроп и петрушка на зиму — без соли, без масла, без консервантов. Рассыпчатая, ароматная зелень для супов и салатов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.