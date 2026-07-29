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29 июля 2026 в 20:20

Вишня на зиму: 4 рецепта заготовки ягоды от простых до оригинальных

Вишня на зиму: как заготовить ягоду для долгих холодных вечеров Вишня на зиму: как заготовить ягоду для долгих холодных вечеров Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
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Зимой особенно хочется открыть банку с летней ягодой и вспомнить тепло. Вишня отлично подходит для таких вечеров — ее яркий вкус и аромат поднимают настроение даже в самые хмурые дни. Ниже собраны три необычных способа заготовки, которые помогут сохранить ягоду надолго и порадовать близких чем-то особенным.

Вишня в собственном соку (самый простой способ)

Для приготовления понадобятся: вишня (спелая — 1 кг) и сахар (120 г).

Ягоду перебирают, моют и обсушивают. Укладывают в чистые банки, пересыпая сахаром. Банки прикрывают крышками, ставят в кастрюлю с водой и стерилизуют 15 минут с момента закипания. Сразу закатывают и укутывают до остывания.

  • Калорийность на 100 г — 85 ккал. БЖУ: белки — 0,7 г, жиры — 0,2 г, углеводы — 20,1 г.

  • Польза: вишня сохраняет природные антиоксиданты и мягко поддерживает иммунитет.

  • Вредные свойства: даже небольшое количество сахара может быть нежелательно при строгой диете, а недостаточно простерилизованные банки портятся.

Вишня в собственном соку с бадьяном и черным перцем

Для приготовления понадобятся: вишня (спелая — 1 кг), сахар (180 г), бадьян (2 звездочки), черный перец горошком (7 шт.), вода (80 мл).

Ягоду перебирают, моют и удаляют плодоножки. В чистые банки укладывают вишню, сверху насыпают сахар, кладут бадьян и перец. Вливают воду, банки прикрывают крышками и ставят в кастрюлю с водой. Стерилизуют 15 минут с момента закипания, затем плотно закатывают и укутывают до остывания.

  • Калорийность на 100 г — 98 ккал. БЖУ: белки — 0,7 г, жиры — 0,2 г, углеводы — 23,5 г.

  • Польза: вишня богата антоцианами, которые поддерживают сосуды, а бадьян помогает пищеварению.

  • Вредные свойства: высокий уровень сахара может повышать нагрузку на поджелудочную, перец в больших количествах раздражает слизистую желудка.

Вишня на зиму: 4 рецепта заготовки ягоды от простых до оригинальных Вишня на зиму: 4 рецепта заготовки ягоды от простых до оригинальных Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Вишня в медовом сиропе с имбирем и цедрой лимона

Для приготовления понадобятся: вишня (1 кг), мед (250 г), свежий имбирь (корень — 30 г), цедра лимона (с 1 плода), вода (150 мл).

Ягоду моют и обсушивают. Имбирь и цедру мелко нарезают. Воду смешивают с медом, доводят до кипения, добавляют имбирь и цедру, проваривают 3 минуты. В банки укладывают вишню, заливают горячим сиропом, стерилизуют 12 минут и закатывают.

  • Калорийность на 100 г — 112 ккал. БЖУ: белки — 0,8 г, жиры — 0,3 г, углеводы — 26,8 г.

  • Полезные свойства: мед обладает мягким антисептическим действием, имбирь улучшает кровообращение и согревает.

  • Вредные свойства: мед противопоказан при аллергии и детям до года, избыток имбиря может повышать давление.

Маринованная вишня с розмарином и яблочным уксусом

Для приготовления понадобятся: вишня (800 г), яблочный уксус (100 мл), сахар (120 г), розмарин (свежий — 3 веточки), вода (200 мл), соль (0,5 ч. л.).

Ягоду перебирают и слегка накалывают зубочисткой. Воду, уксус, сахар и соль доводят до кипения, добавляют розмарин. Вишню раскладывают по банкам, заливают кипящим маринадом, стерилизуют 10 минут и сразу закатывают.

  • Калорийность на 100 г — 76 ккал. БЖУ: белки — 0,6 г, жиры — 0,2 г, углеводы — 17,4 г.

  • Польза: розмарин содержит вещества, поддерживающие память, а яблочный уксус помогает контролировать уровень сахара в крови.

  • Вредные свойства: уксус может раздражать слизистую желудка при гастрите, розмарин в больших количествах нежелателен при беременности.

Эти заготовки вишни позволяют сохранить ягоду на всю зиму и использовать ее и в чае, и в выпечке, и к сыру. Главное — брать спелые плоды без повреждений и тщательно стерилизовать банки. Тогда долгие холодные вечера обязательно станут теплее и вкуснее.

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