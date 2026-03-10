Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
10 марта 2026 в 09:10

Яблочный пирог по-американски: секрет сочной начинки с кленовым сиропом

Яблочный пирог по-американски — выпекаем десерт, как за Атлантикой Яблочный пирог по-американски — выпекаем десерт, как за Атлантикой Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Есть блюда, которые кажутся сложными только на словах. Немецкий штрудель — из таких. На самом деле это тот самый яблочный пирог, с которым справится даже начинающая хозяйка, если знать один секрет австрийских кондитеров: яблоки перед начинкой слегка томят с ромом и тростниковым сахаром. Именно этот шаг дает ту самую карамельную глубину вкуса, которой нет ни в одном стандартном рецепте.

Что понадобится: готовое слоеное бездрожжевое тесто (500 г), кисло-сладкие яблоки сорта «антоновка» или «гренни смит» (4 шт.), тростниковый сахар (3 ст. л.), темный ром (2 ст. л.), молотая корица (1 ч. л.), панировочные сухари (3 ст. л.), сливочное масло (30 г), желток для смазки (1 шт.) и сахарная пудра для подачи.

Яблоки очищают, нарезают тонкими пластинами и прогревают на сковороде с маслом, ромом и тростниковым сахаром буквально 3–4 минуты — до легкой мягкости. Тесто раскатывают, присыпают сухарями (они впитывают лишний сок), выкладывают начинку, аккуратно сворачивают рулетом и смазывают желтком. Выпекают при 190 градусах около 30 минут до золотистой корочки.

Подают теплым, с сахарной пудрой — и этот яблочный пирог исчезает со стола раньше, чем успевает остыть.

  • Калорийность на 100 г: 245 ккал.

  • БЖУ: 3,4/10,8/34,2.

Ранее мы делились с вами рецептом домашнего мягкого сыра из кефира.

Читайте также
Секрет настоящего штруделя: одна деталь, о которой молчат рецепты блогеров
Семья и жизнь
Секрет настоящего штруделя: одна деталь, о которой молчат рецепты блогеров
Не пачкая рук, готовлю сладкий пирог: слоеное тесто, варенье — и через 20 минут можно лакомиться домашней выпечкой
Общество
Не пачкая рук, готовлю сладкий пирог: слоеное тесто, варенье — и через 20 минут можно лакомиться домашней выпечкой
Шоколадно-ореховый кекс — мягкий, ароматный и очень насыщенный. Вкусное тесто на масле и кефире
Общество
Шоколадно-ореховый кекс — мягкий, ароматный и очень насыщенный. Вкусное тесто на масле и кефире
Аппетитные треугольники за 20 минут — быстрый обед и праздник для всей семьи
Общество
Аппетитные треугольники за 20 минут — быстрый обед и праздник для всей семьи
Яркий весенний салат без майонеза: необычное сочетание свеклы и киви удивит гостей
Общество
Яркий весенний салат без майонеза: необычное сочетание свеклы и киви удивит гостей
яблоки
пироги
рецепты
выпечка
кулинария
Валентина Еремеева
В. Еремеева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Мишустин анонсировал выделение Белгороду полумиллиарда рублей
Врач рассказала, какие проблемы со здоровьем могут появиться в межсезонье
Названа ловушка, в которую можно попасть при инвестировании
Известный азиатский курорт намерен привлечь больше российских туристов
«Вековой юбилей»: Лукашенко поздравил российского композитора со столетием
В Москве заблокировали десятки сайтов об электроудочках
Водитель похитил почти 10 тыс. литров солярки и попал под статью
Спасатели приняли новые меры для поисков пропавших в Звенигороде детей
Бортников подсчитал террористов, уничтоженных на Северном Кавказе
Русификацию вывесок в России назвали ударом по артистам
Депутат объяснил, как инвестиции могут повлиять на доходы пенсионных фондов
Путин поздравил автора мелодии песни «Есть только миг» с юбилеем
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 10 марта: где сбои в России
Психотерапевт рассказала о правилах общения в переписке
Юрист раскрыл, в каких случаях можно оспорить штраф с дорожной камеры
В Европе пришли в ярость из-за бездействия ЕС в отношении Зеленского
«Mercedes ‎Киркорова» за 1 млрд рублей привлек внимание приставов
Популярный чат-бот дал сбой в России
Россиянам рассказали, о чем молятся святителю Тарасию 10 марта
Бывший замминистра обороны РФ не попадет в СИЗО из-за болезни
Дальше
Самое популярное
Проливные дожди и тепло до 0? Погода в Москве в середине марта: чего ждать
Москва

Проливные дожди и тепло до 0? Погода в Москве в середине марта: чего ждать

Погода в Москве в понедельник, 9 марта: ждать ли сильного снегопада и ветра
Москва

Погода в Москве в понедельник, 9 марта: ждать ли сильного снегопада и ветра

Все органы и ткани: ликбез онколога по метастазированию разных видов рака
Здоровье/красота

Все органы и ткани: ликбез онколога по метастазированию разных видов рака

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.