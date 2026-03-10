Постный яблочный пирог: без сливочного масла и яиц

Во время говения хочется сладкого? Постный яблочный пирог спасет ситуацию: он не содержит яйца и сливочное масло, быстро готовится и бюджетный. А семья точно оценит его вкус по достоинству.

Ингредиенты для теста: 300 г муки, 150 г сахара, 100 мл масла, 200 мл воды, 1 ч. л. соды (погасить уксусом). Начинка — 6 яблок, 1 ч. л. корицы, 3 ст. л. меда. Замесите тесто, разделите пополам. В форму — слой теста, яблоки, второй слой теста. В духовку на 40 минут при 190 градусах. Такой пирог с карамельными яблоками идеален для чаепития.

Попробуйте рецепт постного яблочного пирога — и ваши будни засияют.

