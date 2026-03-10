Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
10 марта 2026 в 11:11

Легкий постный яблочный пирог за 40 минут

Легкий постный яблочный пирог за 40 минут Легкий постный яблочный пирог за 40 минут Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Хотите порадовать себя десертом во время говения? Постный яблочный пирог — это простое лакомство без яиц и масла, которое покорит насыщенным яблочным вкусом. Готовится за час и идеально подходит для семейного чаепития.

Соедините 2 стакана муки, 1 стакан сахара, 1 ч. л. разрыхлителя, щепотку соли и 0,5 стакана растительного масла. Введите 1 стакан воды и замесите тесто. Для начинки нарубите 5 яблок, посыпьте корицей и 2 ст. л. сахара. Выложите тесто в форму, добавьте яблоки, накройте вторым слоем теста. Пеките 35 минут при 180 градусах.

Приготовьте постный яблочный пирог сегодня — и говение станет вкуснее.

Ранее мы поделились рецептом постного бананового пирога.

Читайте также
Замесила тесто как на оладьи — через 15 минут на столе нежный пирог «Кокосовое облако»: вкуснее королевской ватрушки
Общество
Замесила тесто как на оладьи — через 15 минут на столе нежный пирог «Кокосовое облако»: вкуснее королевской ватрушки
Веганский яблочный пирог: пышка для постного стола
Семья и жизнь
Веганский яблочный пирог: пышка для постного стола
Морковные биточки — незаменимы в Великий пост: сладкие для завтрака, соленые — для ужина
Общество
Морковные биточки — незаменимы в Великий пост: сладкие для завтрака, соленые — для ужина
Картофельные оладьи: два рецепта — для тех, кто придерживается Великого поста, и нет
Общество
Картофельные оладьи: два рецепта — для тех, кто придерживается Великого поста, и нет
Топ-9 веганских версий рецептов: от пельменей до «Наполеона»
Семья и жизнь
Топ-9 веганских версий рецептов: от пельменей до «Наполеона»
пироги
выпечка
яблоки
Великий пост
простые рецепты
быстрые рецепты
рецепты
Елизавета Макаревич
Е. Макаревич
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Минобороны России отчиталось о сотнях сбитых дронов за сутки
В ЕС осадили США за военную операцию против Ирана
Вилла на Кипре, долг в 1 млн, дружба с Зеленским: как живет Александр Ревва
Форвард «Зенита» обсчитался с голами и ошибочно включил себя в «Клуб-100»
Новый Aurus подорожает на 10 млн рублей и выйдет в 2027 году
Такер Карлсон потребовал расследовать удар по школе в Иране
ВКС России сбили украинский Су-27
Экс-посол рассказал, как США могут «дать заднюю» в конфликте с Ираном
В Роскачестве предупредили о последствиях за порчу имущества на работе
«Может аукнуться»: политолог о последствиях войны в Иране для США
Российская артиллерия обрушила «стальной» шквал на скрытый пункт ВСУ
Медик из Иркутска поделилась, как стала командиром и нашла любовь на СВО
Россиян предупредили о колоссальном нашествии комаров
Магнитные бури сегодня, 10 марта: что завтра, давление, проблемы с дыханием
Наступление ВС России на Харьков 10 марта: тысяча трупов, бойня у Волчанска
Двух мужчин задержали за кражу товаров на 14,6 млн рублей из ПВЗ
Ракетная кампания Ирана пошла на спад
«Я в долгах»: пожилая женщина сорвала свадьбу с молодым любовником
США частично лишили Южную Корею систем ПРО ради операции против Ирана
Убила из-за косметики: украинка заморила падчерицу голодом до 15 кг
Дальше
Самое популярное
Проливные дожди и тепло до 0? Погода в Москве в середине марта: чего ждать
Москва

Проливные дожди и тепло до 0? Погода в Москве в середине марта: чего ждать

Погода в Москве в понедельник, 9 марта: ждать ли сильного снегопада и ветра
Москва

Погода в Москве в понедельник, 9 марта: ждать ли сильного снегопада и ветра

Все органы и ткани: ликбез онколога по метастазированию разных видов рака
Здоровье/красота

Все органы и ткани: ликбез онколога по метастазированию разных видов рака

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.