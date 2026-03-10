Легкий постный яблочный пирог за 40 минут

Хотите порадовать себя десертом во время говения? Постный яблочный пирог — это простое лакомство без яиц и масла, которое покорит насыщенным яблочным вкусом. Готовится за час и идеально подходит для семейного чаепития.

Соедините 2 стакана муки, 1 стакан сахара, 1 ч. л. разрыхлителя, щепотку соли и 0,5 стакана растительного масла. Введите 1 стакан воды и замесите тесто. Для начинки нарубите 5 яблок, посыпьте корицей и 2 ст. л. сахара. Выложите тесто в форму, добавьте яблоки, накройте вторым слоем теста. Пеките 35 минут при 180 градусах.

Приготовьте постный яблочный пирог сегодня — и говение станет вкуснее.

