Экономист предупредила об ошибочных блокировках при снятии средств

При снятии крупных сумм счет могут заблокировать, рассказала «Газете.Ru» экономист, основатель финансовой экосистемы Эльвира Глухова. Она отметила, что блокировки могут проходить в рамках «периода охлаждения», который должен помочь в борьбе с мошенниками.

Речь идет не обо всех операциях по снятию наличности в кассах, а только о крупных суммах и при наличии признаков того, что человек действует под воздействием мошенников. Подобные меры могут быть чувствительными для клиентов, поскольку люди привыкли проводить банковские операции мгновенно. При этом существует риск ошибочных блокировок, — рассказала Глухова.

Экономист подчеркнула, что для внедрения «периода охлаждения» потребуется изменить ряд законов. По ее словам, перечень операций, которые считаются подозрительными, может быть расширен.

