10 марта 2026 в 12:46

Экономист предупредила об ошибочных блокировках при снятии средств

Экономист Глухова: при снятии больших сумм счет могут заблокировать

Фото: Shutterstock/FOTODOM
При снятии крупных сумм счет могут заблокировать, рассказала «Газете.Ru» экономист, основатель финансовой экосистемы Эльвира Глухова. Она отметила, что блокировки могут проходить в рамках «периода охлаждения», который должен помочь в борьбе с мошенниками.

Речь идет не обо всех операциях по снятию наличности в кассах, а только о крупных суммах и при наличии признаков того, что человек действует под воздействием мошенников. Подобные меры могут быть чувствительными для клиентов, поскольку люди привыкли проводить банковские операции мгновенно. При этом существует риск ошибочных блокировок, — рассказала Глухова.

Экономист подчеркнула, что для внедрения «периода охлаждения» потребуется изменить ряд законов. По ее словам, перечень операций, которые считаются подозрительными, может быть расширен.

Ранее адвокат Елена Якушева рассказала, что есть пять наиболее распространенных причин, по которым банк может не вернуть клиенту деньги со вклада. По ее словам, первая причина — это отзыв лицензии у кредитной организации.

