Стало известно, когда снизится стоимость яиц в 2026 году

Стоимость яиц должна снизиться в середине апреля 2026 года, заявил «Парламентской газете» экономист и гендиректор экспертно-аналитического центра агробизнеса «АБ-Центр» Алексей Плугов. Он отметил, что динамика цен на этот продукт имеет сезонный характер.

Дело в том, что в первом квартале года предложение всегда снижается. Например, в 2025 году в первом квартале в хозяйствах всех категорий произвели 11,3 млрд штук, во втором квартале — 12,6 млрд штук, в третьем квартале — 12,6 млрд штук, в четвертом квартале — 12,1 млрд. В отдельные годы сезонный рост цен менее выражен, в отдельные годы — более выражен. Сезонное укрепление цен может продлиться до середины апреля, — подчеркнул Плугов.

Далее с учетом сезонного роста предложения стоимость скорректируют в сторону ослабления, отметил эксперт. Он добавил, что сезонный спад производства яиц и, как следствие, рост цен наблюдаются ежегодно. По словам эксперта, в целом ситуация на этом рынке достаточно стабильная. Производство превышает показатели 2025 года, а уровень цен на продукцию ниже прошлогоднего.

