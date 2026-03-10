Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
10 марта 2026 в 10:00

Стало известно, когда снизится стоимость яиц в 2026 году

Экономист Плугов: цены на яйца должны снизиться в середине апреля 2026 года

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Стоимость яиц должна снизиться в середине апреля 2026 года, заявил «Парламентской газете» экономист и гендиректор экспертно-аналитического центра агробизнеса «АБ-Центр» Алексей Плугов. Он отметил, что динамика цен на этот продукт имеет сезонный характер.

Дело в том, что в первом квартале года предложение всегда снижается. Например, в 2025 году в первом квартале в хозяйствах всех категорий произвели 11,3 млрд штук, во втором квартале — 12,6 млрд штук, в третьем квартале — 12,6 млрд штук, в четвертом квартале — 12,1 млрд. В отдельные годы сезонный рост цен менее выражен, в отдельные годы — более выражен. Сезонное укрепление цен может продлиться до середины апреля, — подчеркнул Плугов.

Далее с учетом сезонного роста предложения стоимость скорректируют в сторону ослабления, отметил эксперт. Он добавил, что сезонный спад производства яиц и, как следствие, рост цен наблюдаются ежегодно. По словам эксперта, в целом ситуация на этом рынке достаточно стабильная. Производство превышает показатели 2025 года, а уровень цен на продукцию ниже прошлогоднего.

Ранее экономист Светлана Сазанова заявила, что введение нового ГОСТа может вызвать лишь временное повышение стоимости хлеба. По ее словам, цены на продукцию вырастут в основном из-за увеличения НДС.

продукты
цены
общество
экономисты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Водитель шокировал полицию превышением алкоголя в организме почти в 30 раз
Мишустин анонсировал выделение Белгороду полумиллиарда рублей
Врач рассказала, какие проблемы со здоровьем могут появиться в межсезонье
Названа ловушка, в которую можно попасть при инвестировании
Известный азиатский курорт намерен привлечь больше российских туристов
«Вековой юбилей»: Лукашенко поздравил российского композитора со столетием
В Москве заблокировали десятки сайтов об электроудочках
Водитель похитил почти 10 тыс. литров солярки и попал под статью
Спасатели приняли новые меры для поисков пропавших в Звенигороде детей
Бортников подсчитал террористов, уничтоженных на Северном Кавказе
Русификацию вывесок в России назвали ударом по артистам
Депутат объяснил, как инвестиции могут повлиять на доходы пенсионных фондов
Путин поздравил автора мелодии песни «Есть только миг» с юбилеем
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 10 марта: где сбои в России
Психотерапевт рассказала о правилах общения в переписке
Юрист раскрыл, в каких случаях можно оспорить штраф с дорожной камеры
В Европе пришли в ярость из-за бездействия ЕС в отношении Зеленского
«Mercedes ‎Киркорова» за 1 млрд рублей привлек внимание приставов
Популярный чат-бот дал сбой в России
Россиянам рассказали, о чем молятся святителю Тарасию 10 марта
Дальше
Самое популярное
Проливные дожди и тепло до 0? Погода в Москве в середине марта: чего ждать
Москва

Проливные дожди и тепло до 0? Погода в Москве в середине марта: чего ждать

Погода в Москве в понедельник, 9 марта: ждать ли сильного снегопада и ветра
Москва

Погода в Москве в понедельник, 9 марта: ждать ли сильного снегопада и ветра

Все органы и ткани: ликбез онколога по метастазированию разных видов рака
Здоровье/красота

Все органы и ткани: ликбез онколога по метастазированию разных видов рака

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.