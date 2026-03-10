Юрист ответил, можно ли прогревать машину во дворе дома

Россияне могут получить штраф за прогрев машины во дворе дома, рассказал «Вечерней Москве» юрист Лев Воропаев. Он отметил, что обычно ответственность за такое нарушение не наступает.
И регулярное распространение в Сети информации о том, что за такое можно получить штраф в размере трех тысяч рублей, — это что-то из области фантастики. Обычно никого к ответственности не привлекают, — рассказал Воропаев.
Юрист подчеркнул, что направить информацию о правонарушении в Госавтоинспекцию могут недовольные соседи. Однако, как считает юрист, таким делом сотрудники не будут заниматься активно.
Ранее юрист Илья Русяев рассказал, что штраф с дорожной камеры можно оспорить, если на фотографии тяжело распознать государственный номер машины. Реальные шансы на успешное обжалование также есть в ситуациях, когда данные на снимке расходятся с соответствующим постановлением, например по марке, модели или цвету автомобиля.