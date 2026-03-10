Зимняя Олимпиада — 2026
Россиянам рассказали, кто освобожден от взноса на капремонт

Финансист Трепольский: пенсионеры старше 70-80 лет могут не платить за капремонт

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Пенсионеры старше 70–80 лет могут не платить взносы за капремонт, рассказал «Газете.Ru» эксперт по финансам, бизнес-эксперт Дмитрий Трепольский. Он отметил, что чаще всего льгота предоставляется в виде компенсации.

Так, жители аварийных домов или зданий, подлежащих сносу, не обязаны платить за капитальный ремонт. Пенсионеры старше 80 лет могут рассчитывать на стопроцентную компенсацию взносов. Для пенсионеров старше 70 лет, а также инвалидов I и II групп и ветеранов боевых действий предусмотрена компенсация в размере 50%, — рассказал Трепольский.

Финансист подчеркнул, что сумму, уплаченную за капремонт, вернут льготным категориям граждан с помощью органов соцзащиты. Он отметил, что льготы могут предоставляться и как освобождение от уплаты.

Ранее депутат Галина Хованская рассказала, что в России могут ликвидировать спецсчета для капремонта — единственный инструмент, позволяющий жильцам копить деньги лично на свой дом и не зависеть от региональных операторов. Она призвала граждан срочно переводить дома на спецсчета, пока у них еще есть такая возможность.

