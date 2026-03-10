Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
10 марта 2026 в 07:41

В России предложили развивать льготную ипотеку

Экс-премьер Степашин призвал развивать в РФ льготную ипотеку для поддержки семей

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

В России нужно продолжать развитие программ льготной ипотеки, заявил в беседе с ТАСС экс-премьер Сергей Степашин. По его словам, снижения ключевой ставки в ближайшее время ждать не стоит, а вот льготные займы необходимы, особенно для поддержки многодетных семей.

Степашин уверен, что доступное жилье напрямую влияет на демографию. Наличие собственной квартиры — ключевой фактор для рождения первого ребенка. Если же семьи приобретают целый дом, то на них работает другая психология и число детей увеличивается.

Сразу ставку-то мы не снизим, а льготная должна быть, особенно для того, чтобы у нас были крупные, большие семьи, — заявил Степашин, отвечая на вопрос о будущем льготных программ.

Правительство РФ уже продлило программу семейной ипотеки, однако ее условия постоянно ужесточаются. Степашин призывает не сворачивать поддержку, а, напротив, расширять ее, делая акцент на тех, кто готов заводить много детей.

Ранее руководитель движения «Ветераны России» Ильдар Резяпов заявил, что в РФ необходимо изменить условия семейной ипотеки, дав возможность супругам в возрасте до 30 лет оформить кредит по пониженной ставке. По его словам, общественная организация направила пакет инициатив для рассмотрения в Минфин, кабмин и профильные комитеты Госдумы.

семьи
ипотека
льготы
развитие
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Российский боец «Бумерангом» уничтожил уничтожил 13 БПЛА за неделю
Евродепутаты готовят «нож в спину» фон дер Ляйен
Хирург рассказала, может ли липосакция избавить от целлюлита
«Лишь бы вылететь»: застрявшие в Дубае туристы стоят за билетами даже ночью
Трамп начал расспрашивать советников о Вэнсе и Рубио в контексте выборов
В Израиле раскрыли дальнейшие планы по борьбе с «Хезболлой»
Блогер решил защитить честь и достоинство от продюсера «Ласкового мая»
Пакистан начал собственную операцию на Ближнем Востоке
Мужчина пришел в ярость от откровений бывшей жены и потребовал 3 млн рублей
Москвичам пообещали потепление до плюс 10 градусов
Ревва продает роскошную недвижимость, которую никто не хочет покупать
Мошенники стали чаще обманывать россиян по схеме о замене домофона
«Мне тяжело»: Овечкин заговорил о завершении карьеры
Адвокат раскрыл, реально ли добиться отмены санкций ЕС через суд
Раскрыто, сколько боеприпасов истратили США за два дня войны с Ираном
Фигурант дела о хищениях на курских фортификациях задолжал 4,3 млрд рублей
Верке Сердючке предсказали тюремный срок в России
Названо главное преимущество медиаторов в спорах с банками и МФО
Иллюзия прорыва, секретная бригада ВСУ: новости СВО на утро 10 марта
В МИД РФ озвучили, сколько жизней унесли атаки ВСУ за неделю
Дальше
Самое популярное
Проливные дожди и тепло до 0? Погода в Москве в середине марта: чего ждать
Москва

Проливные дожди и тепло до 0? Погода в Москве в середине марта: чего ждать

Погода в Москве в понедельник, 9 марта: ждать ли сильного снегопада и ветра
Москва

Погода в Москве в понедельник, 9 марта: ждать ли сильного снегопада и ветра

Все органы и ткани: ликбез онколога по метастазированию разных видов рака
Здоровье/красота

Все органы и ткани: ликбез онколога по метастазированию разных видов рака

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.