В России предложили развивать льготную ипотеку

В России нужно продолжать развитие программ льготной ипотеки, заявил в беседе с ТАСС экс-премьер Сергей Степашин. По его словам, снижения ключевой ставки в ближайшее время ждать не стоит, а вот льготные займы необходимы, особенно для поддержки многодетных семей.

Степашин уверен, что доступное жилье напрямую влияет на демографию. Наличие собственной квартиры — ключевой фактор для рождения первого ребенка. Если же семьи приобретают целый дом, то на них работает другая психология и число детей увеличивается.

Сразу ставку-то мы не снизим, а льготная должна быть, особенно для того, чтобы у нас были крупные, большие семьи, — заявил Степашин, отвечая на вопрос о будущем льготных программ.

Правительство РФ уже продлило программу семейной ипотеки, однако ее условия постоянно ужесточаются. Степашин призывает не сворачивать поддержку, а, напротив, расширять ее, делая акцент на тех, кто готов заводить много детей.

Ранее руководитель движения «Ветераны России» Ильдар Резяпов заявил, что в РФ необходимо изменить условия семейной ипотеки, дав возможность супругам в возрасте до 30 лет оформить кредит по пониженной ставке. По его словам, общественная организация направила пакет инициатив для рассмотрения в Минфин, кабмин и профильные комитеты Госдумы.