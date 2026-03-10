Мошенники стали чаще обманывать россиян по схеме о замене домофона

Мошенники стали чаще обманывать россиян по схеме о замене домофона МВД: мошенники сообщают о якобы замене домофона и просят код из СМС

Мошенники стали часто обманывать россиян через якобы замену домофона, сообщило управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ. Там отметили, что под этим предлогом они просят продиктовать код из СМС для подтверждения.

Мы пришли к удивившему нас выводу: одним из самых распространенных предлогом, с которого начинается мошенническая атака, является «замена домофона», — говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что необходимо перепроверять информацию о модернизации оборудования и другие действия, связанные с общедомовым имуществом. Также нужно иметь при себе официальные контакты управляющей компании.

Ранее стало известно, что аферисты начали представляться сотрудниками службы доставки магазинов дорогой техники. Они сообщают жертве о якобы оформленном и оплаченном заказе. Далее мошенники называют адрес и данные получателя, а затем просят продиктовать код подтверждения из СМС.

До этого сообщалось, что мошенники начали взламывать шлагбаумы в жилых дворах Москвы и сдавать парковочные места ничего не подозревающим водителям. Изначально на это обратили внимание владельцы автомобилей в доме на улице Дунаевского.