12 марта 2026 в 18:42

Гигантскую армаду грузовых судов заметили на подступах к Ормузскому проливу

Свыше 70 грузовых судов выстроились в линию у берегов Ирана в Ормузском проливе

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Более 70 грузовых судов, включая нефтяные танкеры, выстроились в линию вдоль побережья Ирана вблизи Ормузского пролива и следуют в направлении Оманского залива, свидетельствуют данные MarineTraffic. Согласно информации сервиса, в настоящий момент в самом проливе судов не зафиксировано.

Ранее верховный лидер республики Моджтаба Хаменеи в своем первом обращении сообщил, что Иран не откажется от мести за кровь мучеников. По его словам, удары будут наноситься по всем американским базам в регионе. При этом ключевая артерия мировой экономики — Ормузский пролив — должна оставаться заблокированной. Он отметил, что эта мера нужна в качества рычага против противников.

До этого китайский балкер Heilan Journey, спасающийся от иранского ракетного обстрела в Ормузском проливе, развил скорость, вдвое превышающую его паспортные характеристики. В течение двух часов 190-метровое судно шло со скоростью 21,5 узла после того, как экипаж стал свидетелем попадания иранских ракет в два танкера, после которых суда загорелись, а команды начали эвакуацию.

Ближний Восток
Ормузский пролив
Аравийское море
корабли
очереди
блокировки
