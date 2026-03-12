Олимпиада и Паралимпиада — 2026
12 марта 2026 в 20:00

РФ выдаст Румынии преступника, в Москве грядут заморозки: что дальше

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Генпрокуратура РФ решила выдать Румынии одного из самых разыскиваемых преступников, синоптики предупредили москвичей о грядущих заморозках, очевидцы заметили в небе над черноморским побережьем загадочный огненный шар — такие новости оказались наиболее обсуждаемыми в социальных сетях и СМИ.

Подробности и последствия главных событий дня — в обзоре NEWS.ru.

Сбежал в Россию и сменил имя: что известно об опасном преступнике из Румынии

Генпрокуратура РФ решила выдать Румынии гражданина республики Василя Родидеала, арестованного в РФ по запросу Интерпола, сообщила РИА Новости его адвокат Лилия Мамашева. Мужчину обвиняют на родине в тяжких преступлениях. По словам собеседницы агентства, защита подала апелляцию, но дата ее рассмотрения пока не назначена.

«Генпрокуратура РФ приняла решение о его выдаче по запросу Минюста Румынии, мы обжаловали это решение, но суд первой инстанции оставил его в силе», — сообщила адвокат.

Сотрудники российских правоохранительных органов задержали гражданина Румынии в феврале 2025 года. Долгое время он жил в РФ под чужим именем. Как выяснилось, 59-летний Василь Родидеал использовал документы на имя Василия Кравцова, однако личность беглеца установили по отпечаткам пальцев.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Родидеал находился в международном розыске по линии Интерпола. На родине он был осужден заочным приговором на 12,5 года лишения свободы по целому ряду тяжких статей. В их числе — создание и поддержка организованной преступной группы, незаконное хранение боеприпасов для боевого оружия, а также подстрекательство к убийству.

По данным румынских правоохранителей, в 2005 году Родидеал планировал заказное убийство собственного бизнес-партнера. Преступление не удалось довести до конца только благодаря оперативному вмешательству полиции, после чего злоумышленники покинули страну. Долгое время мужчина скрывался от правосудия, пока не был задержан в России.

Оттепель сменится заморозками: какая погода ожидается в Москве в марте

Весеннее тепло в Москве замедляет ход — синоптики предупредили о грядущих заморозках. По их информации, середина марта может сопровождаться опасными погодными явлениями. Так, быстрый приход тепла может привести к серьезному половодью.

«Снег будет стремительно таять из-за очень теплой погоды. Средняя суточная температура воздуха превысит норму на четыре-пять градусов. Высота снежного покрова на этой неделе уменьшится вдвое и станет даже ниже, чем обычно в середине марта. С точки зрения интенсивности половодья ситуация обещает быть очень напряженной», — предупредила научный руководитель ИА «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

При этом по прогнозу Foreca, во второй половине месяца в Москве может резко похолодать: теплые (до плюс 3–5 градусов) ночи на текущей неделе после 15 марта сменятся заморозками. При плюс 5–8 градусах днем температура на следующей неделе может ночью падать до минус 3 и ниже.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Ряд метеорологических служб предположили, что в Москву может вернуться холод до минус 10 и снегопады, однако пока нет оснований для таких опасений, уверяют синоптики. По версии «Метеоновостей», похолодание продлится недолго и к началу четвертой недели марта температура в Москве вновь начнет расти. Роспотребнадзор предупредил: к этому сроку в лесах и полях Московской области ожидается пробуждение клещей.

Огненный шар в небе над Кубанью: что скрывается за загадочным явлением

Огненный шар пронесся в небе над Черноморским побережьем Краснодарского края, сообщил Telegram-канал SHOT, опубликовав соответствующее видео. По его данным, жители нескольких населенных пунктов увидели метеор размером в несколько десятков сантиметров, сгорающий в атмосфере Земли.

Болид наблюдали вчера, 11 марта, около 22:30 в Новороссийске, Анапе, Краснодаре и Ростове-на-Дону. В пресс-службе лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН предположили, что явление может иметь техногенное происхождение. По оценкам экспертов, на это указывают особенности фрагментации. При этом сам объект мог иметь размер в несколько десятков сантиметров.

«Время на камерах, как это часто бывает, несколько расходится, но в целом видно, что речь идет об интервале примерно с 22:34 до 22:36 по московскому времени. Исходя из видео, в атмосфере Земли разрушился небольшой метеорит размером в несколько десятков сантиметров (возможно, до полуметра). При этом, исходя из особенностей фрагментации, существует вероятность, что наблюдался техногенный объект», — пояснили ученые.

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

Болид заметили в небе над Кубанью на фоне атаки украинских БПЛА. Мэр Сочи Андрей Прошунин 11 марта сообщил, что в городе работали средства противовоздушной обороны. Позднее в оперштабе региона уточнили, что в результате налета пострадал один человек — фрагменты аппарата повредили кровлю здания.

В свою очередь в Минобороны РФ информировали, что в ночь на 11 марта силы ПВО ликвидировали и перехватили 185 дронов. По данным ведомства, БПЛА в основном атаковали южные регионы страны — в частности, Астраханскую, Белгородскую, Брянскую, Волгоградскую, Воронежскую, Ростовскую и Курскую области, а также Краснодарский край и Республику Крым.

