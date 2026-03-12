«Он растерян»: посол Ирана обличил ложь Трампа о кризисе на Ближнем Востоке

Президент США Дональд Трамп, который заявляет о победе над Ираном, лжет всему миру, сказал посол Исламской Республики в России Казем Джалали, отвечая на вопрос NEWS.ru на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре «Россия сегодня». Он напомнил, что американский лидер и прежде говорил неправду о событиях на Ближнем Востоке.

Трамп на самом деле растерян. Вспомните, как во время июньской войны 2025 года он говорил, что разрушил все ядерные объекты Ирана. А что он сказал недавно? Что если США не нанесли бы удар [в феврале], то мы бы через две недели создали ядерную бомбу. То есть он однажды сказал, что уничтожил ядерный потенциал, а две недели назад еще раз заявил, что у нас могло появиться ядерное оружие, — привел пример дипломат.

Джалали добавил, что Штаты надеялись пошатнуть позиции Ирана, убив верховного лидера республики Али Хаменеи, но серьезно просчитались.

У нас прочный строй. Если США думают, что победили, то пусть расскажут всему миру, как определяется победа. Сейчас Трамп пытается обмануть весь мир, общественность в других странах, но сам не понимает, о чем говорит, — подчеркнул посол.

Ранее Джалали заявил, что США не смогут провести наземную операцию в Иране и взять под контроль территорию страны. По его мнению, воинственная риторика Вашингтона по этому вопросу направлена лишь на снижение цен на нефть.