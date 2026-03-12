Олимпиада и Паралимпиада — 2026
12 марта 2026 в 20:21

После пожара на кубанской нефтебазе в воздухе нашли химикаты

Роспотребнадзор сообщил о загрязнении воздуха в Тихорецке бензолом и ксилолом

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Управление Роспотребнадзора по Краснодарскому краю зафиксировало превышение предельно допустимых концентраций (ПДК) бензола и ксилола в воздухе после пожара на нефтебазе в Тихорецком районе. Данные, как передает ведомство в Telegram-канале, были получены в ходе мониторинга проб атмосферного воздуха.

По результатам максимально разовых исследований выявлено превышение ПДК по показателям бензол и ксилол. Ситуация остается на контроле Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю, — сказано в сообщении.

Днем 12 марта стало известно, что площадь возгорания возросла до 3,8 тыс. квадратных метров. Огонь вспыхнул после падения обломков беспилотного летательного аппарата.

Тем временем появилась информация, что ВСУ за сутки нанесли серию ударов по пяти муниципальным образованиям Белгородский области с применением БПЛА. В результате массированной атаки в селе Ивановская Лисица Грайворонского округа была ранена 16-летняя девушка. Значительный ущерб был зафиксирован в частном секторе и на объектах инфраструктуры.

Кубань
Краснодарский край
происшествия
воздух
