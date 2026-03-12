Олимпиада и Паралимпиада — 2026
12 марта 2026 в 20:45

В Совфеде рассказали, о чем Дмитриев переговаривался с представителями США

Карасин: темой переговоров Дмитриева с представителями США была экономика

Кирилл Дмитриев Кирилл Дмитриев Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Темой переговоров представителей России и США во Флориде, вероятнее всего, была экономика, сообщил aif.ru глава комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин. Российскую делегацию возглавлял спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

Были общие заявления о том, что встреча состоялась. Понятно, что речь, скорее всего, шла об экономике. Конкретные результаты переговоров пока неизвестны, — отметил сенатор.

Ранее Дмитриев подвел итоги переговоров в США. Он рассказал, что в ходе встреч обсуждались перспективные проекты для восстановления двусторонних отношений, а также текущий кризис на мировых энергетических рынках. По словам спецпредставителя, на Западе постепенно меняется восприятие роли Москвы в глобальных процессах и признается бесполезность санкционного давления.

Спецпосланник американского президента Стив Уиткофф в свою очередь отметил, что стороны обсудили ряд вопросов и договорились о поддержании дальнейших контактов. По его словам, делегации рассмотрели различные темы, представляющие взаимный интерес, и условились оставаться на связи для продолжения диалога.

