Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
12 марта 2026 в 08:12

Дмитриев провел переговоры в США по экономическому сотрудничеству

Дмитриев: США начинают лучше понимать роль российских нефти и газа

Кирилл Дмитриев покидает отель Four Seasons в Женеве, где провел переговоры с американской стороной Кирилл Дмитриев покидает отель Four Seasons в Женеве, где провел переговоры с американской стороной Фото: РИА Новости
Подписывайтесь на нас в MAX

Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев подвел итоги переговоров в США, где он возглавлял российскую делегацию в рабочей группе по экономическому взаимодействию. В своем блоге в МАХ он рассказал, что в ходе встреч обсуждались перспективные проекты для восстановления двусторонних отношений, а также текущий кризис на мировых энергетических рынках.

По словам Дмитриева, на Западе постепенно меняется восприятие роли Москвы в глобальных процессах и признается бесполезность санкционного давления.

Сегодня многие страны, в первую очередь США, начинают лучше понимать ключевую, системообразующую роль российских нефти и газа в обеспечении стабильности мировой экономики, а также неэффективность и деструктивный характер санкций против России, — подчеркнул Дмитриев.

Отдельно он отметил, что осознание незаменимости российских энергоресурсов становится важным фактором в поиске путей к экономической стабилизации, несмотря на текущую политическую конъюнктуру.

Ранее спецпосланник американского президента Стив Уиткофф заявил, что во Флориде прошли переговоры представителей России и США. Стороны обсудили ряд вопросов и договорились о поддержании дальнейших контактов.

Кирилл Дмитриев
переговоры
США
Россия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Российского чиновника заподозрили в тайных связях с врагом
Два вандала осквернили российский флаг
Пролетающий в небе над Черноморским побережьем огненный шар попал на видео
Медведев указал на реальную возможность зомби-апокалипсиса из-за США
Нефть Brent превысила отметку в $100
В одном из сел на Алтае ночью вспыхнул крупный пожар
Демидов принес «Монреалю» победу над «Оттавой»
Медведев перечислил пять главных технологических угроз человечеству
Известный производитель электроники зарегистрировал товарные знаки в России
Эпштейн оказался отцом ребенка одной из своих жертв
В Амстердаме обнаружили тайных жильцов в здании российской дипломатии
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 12 марта: инфографика
«Не может длиться вечно»: Медведев о «заукраинском безумстве» Запада
Дмитриев провел переговоры в США по экономическому сотрудничеству
Медведев назвал причину высокого интереса администрации США к развитию ИИ
Стало известно, какие ранения получил Моджтаба Хаменеи из-за атак США
Легендарный режиссер российского цирка ушел из жизни в 74 года
«Оставил приятный осадок»: Слуцкая похвалила Гуменника за выступление на ОИ
Исчезновение «солдат удачи» ВСУ, прорыв фронта: новости СВО к утру 12 марта
Неизвестный снаряд поразил контейнеровоз недалеко от Дубая
Дальше
Самое популярное
Налоги для пенсионеров в 2026 году: льготы, освобождения и вычеты
Семья и жизнь

Налоги для пенсионеров в 2026 году: льготы, освобождения и вычеты

Заливной пирог на майонезе с яблоками — готовится быстрее шарлотки, а вкус в сто раз интереснее. Идеально для уютного чаепития
Общество

Заливной пирог на майонезе с яблоками — готовится быстрее шарлотки, а вкус в сто раз интереснее. Идеально для уютного чаепития

Банк просит новые данные через Госуслуги: инструкция без потери приватности
Семья и жизнь

Банк просит новые данные через Госуслуги: инструкция без потери приватности

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.