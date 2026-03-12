Кирилл Дмитриев покидает отель Four Seasons в Женеве, где провел переговоры с американской стороной

Дмитриев провел переговоры в США по экономическому сотрудничеству Дмитриев: США начинают лучше понимать роль российских нефти и газа

Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев подвел итоги переговоров в США, где он возглавлял российскую делегацию в рабочей группе по экономическому взаимодействию. В своем блоге в МАХ он рассказал, что в ходе встреч обсуждались перспективные проекты для восстановления двусторонних отношений, а также текущий кризис на мировых энергетических рынках.

По словам Дмитриева, на Западе постепенно меняется восприятие роли Москвы в глобальных процессах и признается бесполезность санкционного давления.

Сегодня многие страны, в первую очередь США, начинают лучше понимать ключевую, системообразующую роль российских нефти и газа в обеспечении стабильности мировой экономики, а также неэффективность и деструктивный характер санкций против России, — подчеркнул Дмитриев.

Отдельно он отметил, что осознание незаменимости российских энергоресурсов становится важным фактором в поиске путей к экономической стабилизации, несмотря на текущую политическую конъюнктуру.

Ранее спецпосланник американского президента Стив Уиткофф заявил, что во Флориде прошли переговоры представителей России и США. Стороны обсудили ряд вопросов и договорились о поддержании дальнейших контактов.