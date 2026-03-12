Олимпиада и Паралимпиада — 2026
12 марта 2026 в 08:15

«Не может длиться вечно»: Медведев о «заукраинском безумстве» Запада

Медведев: украинский кризис рано или поздно закончится

Дмитрий Медведев Дмитрий Медведев Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Украинский кризис, активно поддерживаемый усилиями группы желающих поражения России стран, рано или поздно закончится, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в авторской колонке для журнала «Эксперт». По его словам, в будущем наступит осознание необходимости ответа на более серьезные глобальные вызовы.

Заукраинское безумство, которым обуреваем сегодня коллективный Запад, не может длиться вечно, — отметил он.

Ранее британские аналитики заявили, что если военные действия Израиля и США ввергнут Иран в длительный хаос и гражданскую войну, то последующее сокращение производства энергоносителей и зависимость от российской нефти и газа на какое-то время укрепят позиции России на Украине. По их словам, после ударов в минувшие выходные цены на нефть выросли более чем на 10%, это играет на руку Москве.

Также глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что совесть России в переговорах по Украине чиста. По его словам, российская сторона остается верной достигнутым в ходе встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске пониманиям.

