12 марта 2026 в 09:26

В России вводят строгие правила для детских парикмахерских

В России утвердили новый ГОСТ на парикмахерские услуги для детей

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Росстандарт утвердил новый ГОСТ на парикмахерские услуги для детей, требования которого начнут действовать с 1 декабря 2026 года, сообщается на сайте ведомства. Стандарт будет распространяться на услуги для детей от одного года до 14 лет в парикмахерских и салонах красоты.

В перечень разрешенных услуг входят стрижки, укладки и безопасные временные окрашивания. Допускаются также уход за кожей кистей и стоп, а также нережущий маникюр и педикюр. Кроме того, в салонах детям можно делать временные татуировки, наклейки, рисунки красками, прокол мочек ушей и СПА-процедуры.

Для детей до 10 лет все манипуляции будет разрешено проводить только в присутствии родителей или законных представителей. Салоны также смогут организовывать детские праздники и мастер-классы.

ГОСТ регламентирует и пространство в парикмахерских для детей. В них необходимо предусмотреть место для колясок, велосипедов и самокатов, установить кулер с водой. Интерьер может включать мебель в виде мультперсонажей и экраны для показа мультфильмов и видеоигр.

Запрещены химическая завивка и выпрямление волос, кератин, осветление, постоянное окрашивание, татуаж, пирсинг, перманентный макияж. Под запрет также попадают любые медицинские и косметологические процедуры.

Ранее Росстандарт утвердил новый межгосударственный ГОСТ на медовуху, который начнет действовать с 1 июля 2026 года. Документ устанавливает единые требования к напитку для нескольких стран. Стандарт определяет термины, физико-химические показатели, требования к сырью, упаковке и маркировке.

