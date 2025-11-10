Экс-боец «Вагнера» рассказал о стрижке в Сирии, которая могла стоить жизни Экс-вагнеровец Бармалей рассказал, что испугался парикмахера в Сирии

Бывший боец частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» с позывным Бармалей рассказал о походе в парикмахерскую в Сирии, где счел своего мастера участником «Исламского государства» (ИГ, ИГИЛ, организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена). В своем Telegram-канале военный отметил, что испугался, когда цирюльник поднес бритву к его шее.

В конце процесса [парикмахер] берет <…> опасную бритву для окантовки шеи, и начинает подбривать мне шею у горла. И только в этот момент я понял, что цирюльник может быть игилдосом, — написал Бармалей.

Боец подчеркнул, что снял предохранитель с пистолета, когда мастер поднес бритву к его шее. По его словам, мужчина услышал щелчок и испуганно посмотрел на него. После этого он решил больше не обращаться в местные барбершопы.

Ранее бывший боец ЧВК «Вагнер» по имени Артем признался, что после боев за Артемовск (украинское название — Бахмут) радовался, что остался жив. Он отметил, что почти ничего не помнит. По словам бойца, происходившее тогда в городе он может описать лишь фразой: «Мама, забери меня отсюда!»