11 января 2026 в 02:10

США ударили по 35 целям ИГ в Сирии

Al Arabiya: самолеты США нанесли удары по 35 целям ИГ в Сирии

Самолеты ВВС США нанесли удары по 35 позициям террористической группировки ИГ («Исламское государство», организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена), расположенным на территории Сирии, передает телеканал Al Arabiya.

По данным журналистов, в атаках на позиции террористов в Сирии участвовало более 20 истребителей. Указывается, что ВВС США выпустили по целям ИГ около 90 высокоточных снарядов.

Тем временем выяснилось, что США изначально собирались начать операцию против Венесуэлы 25 декабря. По их данным, Пентагон перенес атаку из-за ударов по ИГ в Нигерии.

Ранее министр обороны США Пит Хегсет официально объявлял о начале американской антитеррористической операции на территории Сирии. Поводом для силового ответа стало нападение боевиков «Исламского государства» на американских военных в Пальмире, произошедшее 13 декабря. Как подчеркнул глава Пентагона, акция носит характер возмездия.

Также Пентагон подтвердил гибель двух американских военнослужащих и гражданского переводчика в ходе операции против ИГ в районе сирийской Пальмиры. Еще трое военных получили ранения.

