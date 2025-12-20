Новый год-2026
20 декабря 2025 в 02:32

Хегсет анонсировал акцию возмездия в Сирии

Хегсет: в Сирии началась спецоперация после нападения на военных США

Пит Хегсет Пит Хегсет Фото: Julia Demaree Nikhinson/AP/ТАСС
Министр обороны США Пит Хегсет в социальной сети Х официально сообщил о начале американской антитеррористической операции на территории Сирии. Поводом для силового ответа стало нападение боевиков «Исламского государства» (ИГ, организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) на американских военных в Пальмире, произошедшее 13 декабря. Как подчеркнул глава Пентагона, акция носит характер возмездия.

Ранее сегодня американские войска начали операцию «Ястребиный удар» в Сирии с целью уничтожения боевиков ИГ, их инфраструктуры и складов оружия в ответ на нападение на американские войска, произошедшее 13 декабря в Пальмире, — написал Хегсет.

Ранее Пентагон подтвердил гибель двух американских военнослужащих и гражданского переводчика в ходе операции против ИГ в районе сирийской Пальмиры. Еще трое военных получили ранения.

Позже представитель Министерства внутренних дел Сирии Нуруддин аль-Баба заявил, что военные коалиции были предупреждены об угрозе нападения в Пальмире. Однако, по его словам, сообщения о возможной атаке боевиков ИГ они проигнорировали.

