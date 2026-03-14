Россиянам объяснили, как избежать штрафа за использование стиральной машины

Финансист Хромченко: использование стиральной машины ночью грозит штрафом

Использование стиральной машины в ночное время может обернуться штрафом до 5 тыс. рублей, предупредил ассистент кафедры финансового права Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) Максим Хромченко. По его словам, которые приводит ТАСС, речь идет о случаях, когда гражданин нарушает тишину и покой соседей.

Даже стиральная машинка гипотетически может приносить неудобства вашим соседям, что подпадает под формальный признак нарушения действующего законодательства, — напомнил эксперт.

Хромченко добавил, что в каждом регионе России предусмотрены свои требования к соблюдению тишины. Так, в Москве мешать соседям запрещается с 23:00 до 07:00. При этом штраф за такое нарушение может достигать 2 тыс. рублей.

Ранее зампредседателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш рассказал, что за превышение нормативов отопления в квартирах можно получить штраф. Превышение норматива допустимо в рамках четырех градусов. С жалобами можно обратиться в аварийно-диспетчерскую службу своей управляющей компании.

Израиль решил перенести «сценарий Газы» на ливанскую землю
Россиянам рассказали, где можно встретить медуз
Россиянам выставляют медицинские счета на триллионы рублей
Семь человек пострадали в ДТП с «мигрантским» автобусом в Москве
Москвичам рассказали, когда ждать пробуждения клещей
Румынские власти намеренно начали отрезать россиян от дома
«Поможет стать умнее»: в России дали фон дер Ляйен и Каллас один совет
В России впервые приняли ГОСТ на территории для прогулок с собаками
В Госдуме прояснили, какие выплаты затронет ближайшая индексация
Финансист рассказал, за что российские банки могут взимать плату
Сбежавшего в Россию от срочной службы иностранца поймали под Тамбовом
Россиян предупредили, что ночная стирка может обернуться штрафом
Россиянам назвали болезни, которые не лечатся по ОМС
Появилась новая информация о ракетах, запущенных КНДР в Японское море
Взрыв прогремел в еврейской школе Амстердама
Раскрыто, сколько Белый дом заработает на TikTok
Аферисты придумали новую схему обмана россиян под видом подачи 3-НДФЛ
Мошенники недосчитались миллиардов рублей из-за одного закона
«На пороге армагеддона»: в США опасаются катастрофы из-за войны с Ираном
Раскрыты детали новой лицензии США на продажу нефти России
Дальше
Адвокат рассказала о реакции террористов из «Крокуса» на приговор
МОССАД и сектанты: Такер Карлсон назвал тайных хозяев Белого дома
Собираю помидоры кистями, как виноград — до 20 штук с одной ветки: и для теплицы, и для грунта
