Россиянам объяснили, как избежать штрафа за использование стиральной машины

Использование стиральной машины в ночное время может обернуться штрафом до 5 тыс. рублей, предупредил ассистент кафедры финансового права Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) Максим Хромченко. По его словам, которые приводит ТАСС, речь идет о случаях, когда гражданин нарушает тишину и покой соседей.

Даже стиральная машинка гипотетически может приносить неудобства вашим соседям, что подпадает под формальный признак нарушения действующего законодательства, — напомнил эксперт.

Хромченко добавил, что в каждом регионе России предусмотрены свои требования к соблюдению тишины. Так, в Москве мешать соседям запрещается с 23:00 до 07:00. При этом штраф за такое нарушение может достигать 2 тыс. рублей.

Ранее зампредседателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш рассказал, что за превышение нормативов отопления в квартирах можно получить штраф. Превышение норматива допустимо в рамках четырех градусов. С жалобами можно обратиться в аварийно-диспетчерскую службу своей управляющей компании.