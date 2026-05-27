В лоток или прямо в барабан: простые правила геля, чтобы вещи всегда были чистыми

Многие замечают: после стирки одежда иногда остается с пятнами или выглядит не такой свежей, как ожидалось. Причина часто не в самом геле, а в том, куда и как его заливают. От этого зависит не только чистота белья, но и работа стиральной машины.

Если заливать гель неправильно, он может плохо растворяться. Тогда на ткани появляются разводы, а пятна уходят не полностью. Вещи быстрее теряют вид, даже если используется качественное средство. Кроме того, остатки геля оседают в лотке и внутри машины, со временем вызывая запах и засоры.

Самый привычный способ — заливать гель в отсек для основной стирки. Он есть в каждом лотке стиральной машины. Главное — не превышать отметку, указанную производителем. В этом случае средство равномерно распределяется в воде, хорошо растворяется и не оставляет следов на ткани.

Есть и другой вариант — добавление геля прямо в барабан. Для этого используют мерный колпачок или специальную капсулу. Такой способ помогает лучше справляться со сложными загрязнениями и подходит для деликатных вещей. Но важно соблюдать дозировку, иначе появится лишняя пена.

Обычно на одну стирку хватает 50–75 мл геля. Больше — не значит чище. Лоток тоже требует ухода: раз в месяц его стоит промывать водой с уксусом, чтобы убрать налет и остатки средства.

Автор Марина Макарова уже попробовала этот лайфхак и теперь всегда выбирает способ заливки в зависимости от ткани. Она советует после стирки оставлять дверцу машины приоткрытой, чтобы внутри не скапливалась влага и не появлялся запах сырости.

