«Перепутали с кабанами»: раскрыто, кто мог погубить Усольцевых в тайге

Подполковник Иванников: Усольцевы могли стать жертвами черных промысловиков

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Семья Усольцевых могла стать жертвой черных промысловиков, заявил NEWS.ru кандидат исторических наук подполковник запаса Олег Иванников. По его словам, нетрезвые охотники, возможно, застрелили туристов, перепутав их с дикими животными.

Усольцевы могли стать жертвами черных промысловиков, которые добывают зверя без лицензии и с незарегистрированным оружием. Они часто находятся в состоянии сильного алкогольного опьянения. Охотники могли произвести роковые выстрелы, перепутав членов семьи с кабанами, лосями или косулями, — сказал эксперт.

Эксперт выдвинул другие версии исчезновения Усольцевых в сибирской тайге. В частности, они могли провалиться в пустоты, которые образовались в земле. Иванников также не исключил криминальную версию.

Ранее стало известно, что спасатели завершили трехдневные поиски Усольцевых в тайге Красноярского края. За этот период были исследованы 28 квадратных километров дикой местности. Несмотря на все усилия, работы не увенчались успехом.

Спасатели обследовали две из трех пещер Кутурчинского Белогорья, но не обнаружили следов туристов. В СК РФ сообщили, что версии о побеге и похищении Усольцевых не подтверждаются.

Вероника Филина-Коган
Степанида Королева
